Ce proceduri moderne de neuroradiologie intervențională se efectuează pentru afecțiuni cerebrale și spinale?

Neuroradiologia intervențională combină imagistica de înaltă precizie (angiografie, CT, RMN) cu instrumente foarte fine, introduse prin vasele de sânge. Medicul ajunge exact la zona afectată și intervine țintit. Mai jos găsești 10 proceduri utilizate frecvent, explicate pe înțelesul tău.

Ce înseamnă neuroradiologie intervențională și când ți se recomandă?

Medicul introduce un tub subțire (cateter) printr-o arteră de la nivelul mâinii sau al coapsei și îl ghidează până la vasele din creier sau coloană. Nu deschide craniul și nu face incizii mari. Procedura are loc într-o sală specială, unde imaginile apar în timp real pe monitoare. În majoritatea cazurilor, ți se recomandă această abordare dacă ai suferit:

un accident vascular cerebral ischemic;

un anevrism cerebral;

malformații vasculare;

îngustări ale arterelor carotide;

fracturi vertebrale dureroase.

O echipă formată din neurolog, neurochirurg și medic intervenționist analizează investigațiile și stabilește indicația corectă.

Trombectomia mecanică în accidentul vascular cerebral

În cazurile de AVC ischemic, un cheag blochează o arteră din creier. Țesutul cerebral nu mai primește oxigen, iar intervenția rapidă face diferența în recuperare. Prin trombectomie mecanică, medicul extrage cheagul cu un dispozitiv special. Dacă observi semne precum slăbiciune bruscă pe o parte a corpului, tulburări de vorbire sau asimetrie facială, solicită imediat ajutor medical.

Tratamentul endovascular al anevrismelor cerebrale

Anevrismul reprezintă o dilatare a peretelui unei artere. Uneori este descoperit întâmplător la un RMN. Alteori provoacă simptome după rupere. Medicul poate introduce mici spirale metalice (coil-uri) în interiorul anevrismului, pentru a-l exclude din circulație. În situații mai complexe, folosește un stent special care redirecționează fluxul de sânge și permite închiderea progresivă a dilatației. Recuperarea durează, de regulă, câteva zile. Ulterior, medicul îți recomandă controale periodice pentru a verifica evoluția.

Embolizarea malformațiilor arteriovenoase

Malformațiile arteriovenoase sunt conexiuni anormale între artere și vene. Pot provoca dureri de cap persistente, crize epileptice sau sângerare. Prin embolizare, medicul injectează o substanță specială care blochează vasele anormale. Uneori, o singură ședință rezolvă problema. Alteori, tratamentul se face etapizat. Monitorizarea ulterioară rămâne importantă pentru siguranța ta.

Angioplastia și stentarea arterelor carotide

Arterele carotide duc sângele spre creier. Dacă se îngustează din cauza depunerilor de grăsime, riscul de accident vascular crește. Procedura presupune:

dilatarea zonei îngustate cu un balon;

montarea unui stent care menține artera deschisă.

Intervenția durează, în general, 1-2 ore. De cele mai multe ori, pleci acasă în câteva zile. Medicul recomandă apoi tratament pentru subțierea sângelui și controale regulate.

Stentarea arterelor intracraniene

În anumite situații, îngustarea apare în interiorul creierului. Medicul poate monta un stent direct la acel nivel. Indicația se stabilește atent, deoarece procedura necesită experiență și evaluare riguroasă a riscurilor. Pentru pacienții selectați corect, această intervenție reduce riscul de episoade ischemice repetate.

Vertebroplastia și cifoplastia pentru fracturi vertebrale

Fracturile vertebrale apar frecvent în osteoporoză sau în cazul metastazelor osoase. Durerea poate limita sever mobilitatea.

Medicul injectează un ciment medical în vertebra afectată. Acesta se întărește rapid și stabilizează osul. Mulți pacienți descriu o reducere clară a durerii în primele zile după procedură.

Infiltrațiile ghidate imagistic pentru hernia de disc

Dacă hernia de disc comprimă un nerv, poți simți durere care coboară pe braț sau pe picior. Medicul introduce, sub ghidaj CT, un ac fin lângă nervul inflamat și administrează antiinflamator și anestezic local.

Procedura durează puțin și pleci acasă în aceeași zi. Efectul poate persista săptămâni sau luni, în funcție de severitatea leziunii.

Tratamentul vasospasmului cerebral

După o hemoragie cerebrală, unele artere se pot contracta excesiv. Această îngustare poartă numele de vasospasm.

Medicul poate dilata vasul cu un balon sau poate administra medicamente direct în arteră. Intervenția se face în condiții strict monitorizate, pentru a preveni complicațiile.

Embolizarea preoperatorie a tumorilor

Anumite tumori sunt foarte bine vascularizate și pot sângera abundent la operație. Înaintea intervenției chirurgicale, medicul poate bloca o parte dintre vasele care hrănesc tumora. Astfel, chirurgul operează în condiții mai sigure.

Neuroradiologia intervențională oferă soluții moderne, minim invazive, pentru tratarea unor afecțiuni complexe ale creierului și coloanei vertebrale, reducând riscurile asociate chirurgiei clasice și scurtând timpul de recuperare. Alegerea procedurii potrivite depinde de diagnosticul corect și de evaluarea unei echipe multidisciplinare, iar intervenția la timp poate îmbunătăți semnificativ prognosticul și calitatea vieții pacientului. Dacă ai simptome neurologice sau un diagnostic confirmat, consultul într-un centru specializat este esențial pentru stabilirea celui mai eficient plan de tratament.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită!