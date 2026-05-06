Micul dejun ideal pentru slăbit recomandat de dieticieni

În general, oamenii tind să consume proteine ​​la sfârșitul zilei, la cină. Dar dacă încerci să slăbești, ar trebui să optimizezi durata de viață a micului dejun prin includerea mai multor proteine.

„Un mic dejun echilibrat, cu cantitatea potrivită de proteine, carbohidrați și grăsimi, stimulează metabolismul, oferă energie esențială pentru zi și dă tonul pentru alegeri alimentare mai sănătoase, susținând pierderea în greutate și bunăstarea generală”, spune Julie Pace, medic specialist în slăbire, scrie EatingWell.

Câte proteine ​​ar trebui să consumi la micul dejun

Pentru pierderea în greutate, dieticienii recomandă un mic dejun care oferă cel puțin 15 grame de proteine. Acest lucru este suficient pentru a te ajuta să-ți atingi obiectivul proteic recomandat pentru ziua respectivă și îți va menține nivelul de energie, astfel încât să nu fii nevoit să iei o gustare o oră sau două mai târziu.

De aceea, alegerea principală pentru un mic dejun bogat în proteine ​​pentru pierderea în greutate este fasole neagră, orez și ou prăjit, care are un conținut ridicat de proteine și fibre.

Ouă bogate în proteine

Ouăle nu numai că se prepară rapid, dar sunt și o sursă bună de proteine ​​economice și de înaltă calitate. Unele cercetări indică faptul că adăugarea ouălor la mese îmbunătățește senzația de sațietate, ceea ce ar putea reduce aportul energetic general, diminuând riscul de a mânca mai mult la scurt timp după o masă.

Fasole bogată în fibre

Dacă nu v-ați gândit să adăugați fasole la micul dejun până acum, puteți începe chiar astăzi. Cercetătorii au asociat o pierdere în greutate mai mare cu un consum crescut de fasole.

Totodată, mai multe cercetări au descoperit că 1,7 porții de fasole pe zi au fost asociate cu o greutate corporală mai mică, un indice de masă corporală mai mic și o circumferință a taliei îmbunătățită atunci când dietele celor care consumau fasole au fost comparate cu cele ale celor care nu consumau fasole.

Orez brun integral, excelent pentru slăbit

Deși ovăzul este una dintre cele mai populare opțiuni de cereale integrale pentru micul dejun, puteți adăuga varietate dietei dvs. folosind orez brun.

Wan Na Chun, M.P.H., RD, CPT spune: „Orezul brun este, de asemenea, excelent pentru pierderea în greutate, deoarece conține mai multe fibre decât orezul alb. Această combinație poate ajuta la menținerea senzației de sațietate pe tot parcursul zilei și previne supraalimentarea”.

Orezul brun, la fel ca alte cereale integrale, vă poate ajuta să slăbiți. Un studiu menționează că cerealele integrale pot reduce riscul de obezitate datorită fibrelor pentru un intestin mai sănătos, o cantitate calorică de obicei mai mică și rolul lor în gestionarea glicemiei.

Legume fără amidon, cu conținut scăzut de carbohidrați

Atunci când încerci să slăbești, umplerea farfuriei cu mai multe legume fără amidon adaugă volum meselor fără a adăuga multe calorii suplimentare. Cercetările susțin beneficiile legumelor pentru pierderea în greutate. De exemplu, un studiu a arătat că un consum mai mare de legume fără amidon poate ajuta la prevenirea creșterii în greutate, cu o reducere de 3,0 kg (6,6 lbs) a creșterii în greutate pentru fiecare 100 g (aproximativ 1 cană) consumate zilnic.

Pe de altă parte, legumele cu amidon, cum ar fi mazărea, porumbul și cartofii, au fost asociate cu creșterea în greutate (5,7 lbs pentru fiecare 100 g consumate zilnic).

În concluzie, atunci când consumi mai puține calorii pentru pierderea în greutate, este important să fii strategic în ceea ce privește farfuria ta. Pe lângă proteine, există câțiva alți nutrienți pe care îți recomandăm să îi incluzi într-un mic dejun echilibrat. Iată câteva sfaturi pentru un mic dejun complet: