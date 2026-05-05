Cum arată satul din Spania unde primești o casă gratuită și un loc de muncă. Condițiile de aplicare / Video

Un sat aflat în zona de munte din centrul Spaniei, cu doar 40 de locuitori, oferă o casă renovată. Condiția este să te muți acolo definitiv, să ai grijă de barul din sat și să lucrezi ca om bun la toate al localității.

Peste 100 de familii au depus cereri în decurs de o săptămână

Peste 100 de familii au depus solicitări în doar o săptămână, scrie DailyGalaxy. Oferta a apărut în contextul în care depopularea rurală a ajuns să fie o problemă politică actuală în toată Spania.

Unde este situat Arenillas

Arenillas este satul este situat în ceea ce spaniolii numesc Espana Vaciada, respectiv provinciile din interiorul Spaniei care s-au golit de locuitori. Oamenii au plecat către orașe încă din anii 1950. De exemplu, în Arenillas, iarna rămân locuite mai puțin de douăsprezece case.

Condițiile acordului

Familia selectată trebuie să aibă copii de vârstă școlară. De asemenea, o altă condiție este ca un adult preia barul social, principalul punct de întâlnire din sat, iar al doilea adult să lucreze ca zidar municipal, cu scopul de a întreține clădirile locale în mod permanent.

Niciuna dintre aceste slujbe nu este ușoară. Rodrigo Gismera, membru al Asociación Sociocultural de Arenillas, a spus presei locale că barul aduce puțini bani, notează sursa citată.

Casa gratuită compensează

Locuința gratuită din Spania are ca scop compensarea condițiilor dificile anterioare. Rolul de zidar nu este un contract pe termen scurt, fiind o nevoie structurală pe termen lung, care înseamnă lucrări de restaurare întinse pe decenii, pentru case care au încă nevoie de acest lucru.

Familia selectată se va muta într-una dintre cele șapte unități de locuințe sociale renovate, iar celelalte șase se închiriază cu aproape 100 de euro pe lună. Aceasta nu costă nimic.

Patru decenii de menținere a liniei

Fondul de locuințe din spatele acestei oferte nu a apărut peste noapte. Începând cu anii 1980, satul a convertit o școală închisă și o fostă casă de medic în spații locuibile, parțial prin subvenții de la guvern.

După cel de-al Doilea Război Mondial a început declinul general atunci când spaniolii din mediul rural s-au îndreptat spre orașele industriale. Acum, Arenillas ajunge la aproape 300 de locuitori doar în weekendurile de vară și la festivalul San Cipriano din luna august. În rest, satul este populat de pensionari, păstori, precum și o mână de familii permanente.

Cum arată viața de zi cu zi din Arenillas, Spania

Școala locală s-a închis acum 30 de ani, iar copiii merg 20 de kilometri în fiecare zi pentru a ajunge la școala din Berlanga de Duero, utilizând un serviciu gratuit de transport al satului. Nevoile medicale obișnuite sunt acoperite local, iar pentru probleme mai grave este necesară deplasarea cu mașina către un oraș mai mare. Arenillas se află la două ore de Madrid.

Nu există un transport public semnificativ, mașina fiind esențială. Economia locală are la bază creșterea animalelor, meșteșugurile mici, dar și producția de ulei de lavandă și miere artizanală de pe câmpurile din împrejurime. Iernile în zonele muntoase din Soria sunt reci și lungi.

Cine poate aplica și care sunt limitele pentru oferta din Arenillas, Spania

Cetățenii spanioli și cetățenii Uniunii Europene pot aplica fără documente suplimentare. Pentru toți ceilalți, regulile sunt stricte. Arenillas nu poate sponsoriza vize ori oferi asistență pentru obținerea permiselor de ședere. Solicitanții din afara Uniunii Europene trebuie să aibă deja un statut legal valabil în Spania înainte ca solicitarea lor să fie luată în considerare.

116 cereri au fost depuse, la o săptămână de anunțul ofertei. Consiliul local și Asociación Sociocultural de Arenillas le examinează împreună, selectând candidații cu competențele potrivite și o înțelegere realistă a vieții într-unul dintre cele mai pustii colțuri ale Spaniei.

Două festivaluri anuale în Arenillas

Arenillas sărbătorește două festivaluri în fiecare an, respectiv San Isidro Labrador pe data de 15 mai și San Cipriano la începutul lunii august ori la sfârșitul lunii septembrie. Pentru familia care va fi aleasă, aceste date vor fi primele notate în calendarul local, pe care speră să-l păstreze pentru totdeauna.