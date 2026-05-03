DCNews Stiri Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Data actualizării: 08:09 03 Mai 2026 | Data publicării: 08:08 03 Mai 2026

Donald Trump a reacționat la noua ofertă iraniană
Autor: Dana Mihai

Donald Trump reacționează la noua ofertă iraniană - Imagine realizată cu AI

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că analizează o nouă propunere venită din partea Iranului pentru încheierea războiului, însă și-a exprimat scepticismul că aceasta va duce la un acord.

„Vă voi spune mai multe ulterior”, a afirmat el înainte de a urca la bordul avionului Air Force One, adăugând că „urmează să primească acum formularea exactă”, potrivit AP.

Scepticism față de intențiile Iranului

La scurt timp după declarațiile făcute jurnaliștilor, Trump a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a spus că „nu își poate imagina că propunerea va fi acceptabilă”, deoarece Iranul „nu a plătit încă un preț suficient de mare pentru ceea ce a făcut umanității și lumii în ultimii 47 de ani”.

Două agenții de presă semioficiale iraniene, Tasnim și Fars, considerate apropiate de Garda Revoluționară, au relatat că Iranul a transmis, prin intermediul Pakistanului, o propunere în 14 puncte, ca răspuns la o ofertă americană în nouă puncte. Presa de stat iraniană nu a relatat încă despre această nouă propunere. Pakistanul a găzduit și anterior negocieri între Iran și Statele Unite.

Discuțiile continuă, armistițiul rezistă

Președintele Donald Trump a respins la începutul acestei săptămâni o propunere anterioară venită din partea Iranului. Cu toate acestea, discuțiile au continuat, iar armistițiul de trei săptămâni pare să se mențină.

De asemenea, liderul american a propus un nou plan pentru redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, situată la intrarea în Golful Persic, prin care tranzitează, în mod obișnuit, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale.

