€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Dâmbovița: Sistem modern de gestionare a deșeurilor
Data actualizării: 08:08 02 Mai 2026 | Data publicării: 08:08 02 Mai 2026

Dâmbovița: Sistem modern de gestionare a deșeurilor
Autor: Crişan Andreescu

STEFAN Corneliu Ștefan: Vom realiza o instalație de tratare a deșeurilor colectate separat

Corneliu Ștefan, liderul PSD Dâmbovița, a anun.țat semnarea contractului de finanțare a proiectului privind sistemul de gestionare a deșeurilor.

"Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor – Obiectiv Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga”, în valoare de peste 618.000.000 de lei – cea mai mare investiție realizată la nivel județean în acest domeniu.

Este un proiect la care lucrăm încă din 2020, cu un parcurs dificil, cu numeroase provocări, dar și cu motivația de a-l duce la capăt. Astăzi, toate aceste eforturi se concretizează într-o soluție modernă pentru o problemă reală: gestionarea corectă și eficientă a deșeurilor.

Prin această investiție, vom realiza o instalație de tratare a deșeurilor colectate separat, vom reduce semnificativ cantitățile care ajung la depozitare și vom asigura dâmbovițenilor un sistem clar și eficient de colectare.

Beneficiile sunt concrete: servicii mai bune pentru cetățeni, un mediu mai curat, condiții de trai îmbunătățite și o administrare mai bună a resurselor.

Totodată, acest proiect va genera creștere economică, locuri de muncă și noi oportunități de investiții, contribuind pe termen lung la dezvoltarea județului.

Dâmbovița face un pas decisiv spre un viitor mai curat, mai bine organizat și mai responsabil", a anunțat președintele PSD Dâmbovița.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
