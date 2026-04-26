Alergare sau mers pe bandă înclinată: Ce să alegi pentru a slăbi mai eficient

În ultima perioadă, o nouă tendință din zona fitness-ului a câștigat tot mai multă atenție pe rețelele sociale. Este vorba despre antrenamentele pe bandă înclinată care sunt văzute ca alternativă la alergarea clasică, potrivit 20minutos.es.

Această metodă presupune sesiuni de aproximativ 40 de minute, cu înclinație de până la 15% și un ritm moderat, și este promovată ca fiind o variantă mai ușor de susținut și eficientă pentru cardio și arderea grăsimilor.

Atât mersul pe jos, cât și alergarea te pot ajuta să scazi în greutate, însă scăderea în greutate depinde în principal de deficitul caloric. Ambele forme de mișcare sunt benefice pentru sănătate, deoarece reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet și colesterol ridicat, dacă sunt practicate în mod regulat.

Diferența dintre cele două tipuri de antrenament

Diferența dintre cele două tipuri de antrenament constă în modul și intensitatea consumului de energie, iar mersul pe bandă este prezentat ca o alternativă simplă pentru cei care nu doresc să alerge.

Mersul pe bandă înclinată forțează corpul să lucreze împotriva gravitației. Acest lucru crește intensitatea fără a fi nevoie să alergi. Când mergi pe bandă înclinată se activează mai mulți mușchi, în special fesierii și picioarele, consumul de oxigen și ritmul cardiac cresc, iar consumul de calorii crește în comparație cu mersul pe teren plat.

Un alt avantaj important este faptul că impactul asupra articulațiilor este mai mic decât la alergare. Acest lucru îl face o opțiune mai accesibilă pentru persoanele cu dureri articulare sau pentru cele care caută antrenamente mai sustenabile.

Trebuie menționat faptul că alergarea este mai solicitantă decât mersul pe bandă înclinată, deoarece permite arderea unui număr mai mare de calorii într-un timp mai scurt. Totuși, aceasta are un impact mai mare asupra articulațiilor și nu este potrivită pentru toată lumea.

Alegerea între alergare și mers pe bandă înclinată depinde de nivelul de pregătire și timpul pe care îl ai la dispoziție, iar combinarea lor ar putea fi o soluție mai eficientă pe termen lung.