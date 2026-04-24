Nicușor Dan, reacție dură după ce George Simion l-a numit "paraplegic": E sub orice nivel de dialog!
Data actualizării: 19:19 24 Apr 2026 | Data publicării: 19:00 24 Apr 2026

Nicușor Dan, reacție dură după ce George Simion l-a numit "paraplegic": E sub orice nivel de dialog!
Autor: Alexandra Curtache

Nicușor Dan, reacție dură după afirmațiile lui George Simion: „Declarația e sub orice nivel de dialog"

Președintele Nicușor Dan a criticat vineri limbajul folosit de George Simion, după ce liderul AUR l-a numit „paraplegic” într-un discurs public. Șeful statului a subliniat că astfel de derapaje arată lipsa de argumente și afectează încrederea publicului în politicieni.

Declarațiile au fost făcute la finalul reuniunii informale a Consiliului European, unde președintele a abordat atât subiecte externe, cât și tensiunile politice interne.

Reacția vine în contextul în care George Simion este cercetat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru utilizarea peiorativă a termenului „paraplegic”, într-un discurs susținut la Azomureș, pe 23 aprilie.

„O declarație sub orice nivel de dialog”

Jurnalist: „Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți, pe probleme interne. Dincolo de criza Coaliției pe care o vedem în aceste zile, cât de mult afectează imaginea partidelor și încrederea pe care o au oamenii în politicieni, când ne uităm la ce nivel a ajuns discursul public în rândul acestora în ultimele zile, între PSD și PNL? S-au acuzat cele două tabere de șobolănisme, iar George Simion, fostul dumneavoastră adversar din campania prezidențială, a declarat la adresa dumneavoastră, o să citez: „avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic, care nu vrea să dialogheze cu partidul AUR”. În ce notă vedeți toate aceste declarații?”

Nicușor Dan a condamnat ferm afirmațiile liderului AUR:

„Declarația, ultima pe care o citați, e sub orice nivel de dialog. Adică, noi, politicienii, reprezentăm, în urma votului, niște categorii de oameni. Categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi, și cred că oamenii aceștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii aceștia. Dincolo de asta, ca fenomen general, și nu numai în România se întâmplă, recurgi la injurii și fel de fel de metafore din acestea îndoielnice când nu ai argumente. Noi trebuie să ne întoarcem la argumente”.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a deschis o analiză în acest caz, după ce George Simion a folosit termenul „paraplegic” cu sens peiorativ, într-un atac la adresa președintelui. Instituția urmează să stabilească dacă declarația încalcă legislația privind discriminarea.

Nicușor Dan: AUR are multe defecte

Întrebat dacă ar accepta desemnarea unui premier susținut de o eventuală coaliție PNL-AUR sau de un PNL sprijinit în Parlament de AUR, președintele Nicușor Dan a explicat că nu ar desemna un astfel de premier și că este foarte puțin probabil să primească o astfel de solicitare.

Jurnalist: Spuneați că nu veți desemna un premier din partea unei eventuale coaliții PSD-AUR, dar din partea unei eventuale coaliții PNL-AUR sau un PNL susținut din Parlament de AUR?

„Cred că răspunsul e același. Totodată, cred că este extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine. AUR are multe defecte, dar este totuși un partid”, a spus președintele Nicușor Dan.

