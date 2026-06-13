Viktor Orban, reales în fruntea Fidesz, în pofida înfrângerii de la alegerile din aprilie

Foto: Agerpres / Viktor Orban

Viktor Orban a fost reales în fruntea Fidesz, în ciuda înfrângerii pe care a suferit-o la alegerile parlamentare din aprilie.

Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei din 2010 până în mai 2026, a fost reales sâmbătă ca preşedinte al partidului Fidesz, în primul congres al acestei formaţiuni politice după înfrângerea clară suferită la alegerile legislative din aprilie în faţa partidului conservator Tisza, transmite EFE.

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Viktor Orban, în vârstă de 63 de ani, a afirmat în faţa delegaţilor partidului reuniţi la Budapesta că "niciodată" nu se va da bătut şi că, deşi Fidesz pentru moment nu este o formaţiune politică de succes, va trebui să se refacă şi să se reînnoiască în lunile următoare.

Deşi la congresul Fidesz s-au auzit câteva voci critice, singurul candidat la conducerea partidului a fost Viktor Orban, care la final a primit sprijinul a 729 din cei 737 de delegaţi, a informat televiziunea HirTv.