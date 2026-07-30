Tot mai mulți navigatori din România, Bulgaria și Turcia refuză cursele către porturile din Ucraina: Au cerut să fie înlocuiți înainte de plecare

Nave trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Escaladarea tensiunilor și incidentele repetate din Marea Neagră, de pe Dunăre și din Orientul Mijlociu îi determină pe tot mai mulți navigatori din România, Bulgaria și Turcia să refuze cursele care traversează zone de conflict, potrivit Radio Constanța.

În ultimele zile, două nave, Gas Libon și Christina B, au suferit avarii pe Dunăre, în zona economică exclusivă a României. Totodată, în Marea Neagră, mai multe nave, printre care Golden Leo și AGR Ragnar, au fost vizate de atacuri atribuite forțelor ruse, incidente soldate cu pierderi de vieți omenești în rândul echipajelor.

Și în Orientul Mijlociu situația rămâne extrem de dificilă, unde mii de navigatori au rămas blocați în regiuni afectate de conflictul din Iran.

Potrivit navigatorilor, rutele sunt stabilite de armatori fără ca echipajele să fie consultate, deși marinarii sunt cei care se confruntă direct cu pericolele din zonele de conflict.

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Navigatorii află târziu că intră în zonele de conflict

Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, susține că numeroase companii nu îi informează din timp pe marinari cu privire la traseele pe care vor naviga, astfel că echipajele descoperă, de multe ori, abia în ultimul moment că urmează să tranziteze regiuni afectate de conflicte.

Acesta le recomandă marinarilor să verifice cu atenție condițiile și riscurile înainte de a accepta curse în regiuni periculoase și îi sfătuiește să se alăture organizațiilor sindicale europene, care le pot oferi protecție și asistență în caz de incidente.

„Se înregistrează tot mai mulți navigatori care vor să evite zona de conflict. S-a ajuns aici pentru că navigatorii nu sunt întrebați în porturile de plecare, către porturile de destinație din zone de risc ridicat, cum ar fi Ucraina, dacă ei vor să continue sau nu voiajul. Sunt într-un fel puși în situații de confuzie, se face marș către România, de aici se trezesc că trebuie să meargă către un port din Ucraina ceea ce îi pune pe toți într-o situație neplăcută.

Avem cazuri în care chiar șefii mecanici au refuzat să pornească motoarele până când nu sunt schimbați cu alții care vor să continue această ultimă călătorie a navei lor către Ucraina. Lucrurile acestea se pot întâmpla doar atunci când nava e acostată undeva sau când se intră în zone ce aparțin țării noastre, de exemplu. Zona porturilor Tulcea, Galați, până să intre în zona apelor teritoriale ucrainene”, a explicat Adrian Mihălcioiu.

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Rusia a atacat două nave care transportau armament către Ucraina

Forţele ruse au atacat două nave care transportau arme şi echipament militar către porturi ucrainene din apropierea oraşului Odesa, a anunţat miercuri Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Ministerul a declarat ulterior că forţele ruse au atacat, de asemenea, un depozit de combustibil în Odesa, alte două nave în portul Pivdeni, lângă Odesa, şi o altă navă la nord-vest de Insula Şerpilor din Marea Neagră.

Acesta a precizat, fără a furniza dovezi, că toate navele erau folosite pentru transportul de echipament militar către Ucraina.

Atât Rusia, cât şi Ucraina şi-au intensificat atacurile în ultimele săptămâni asupra navelor din Marea Neagră şi Marea Azov, ceea ce a dus la creşterea preţului grâului pe pieţele internaţionale.

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