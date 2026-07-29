UPDATE / Nicușor Dan, prima reacție în urma cutremurului din Japonia: Bilanțul seismului de 7,1 pe Richter. Salvatorii caută supraviețuitori sub un mall prăbușit VIDEO

Sursa Foto: Agerpres

Un cutremur puternic produs în sud-vestul Japoniei a provocat moartea a cel puțin 13 persoane și zeci de răniți. Președintele Nicușor Dan a postat prima reacție oficială în urma dezastrului.

Update:

Președintele României, Nicușor Dan, a postat pe X prima reacție oficială în urma cutremurului produs în Japonia.

"Sunt profund îndurerat de pierderile de vieți omenești cauzate de cutremurul din Japonia. Transmit condoleanțe sincere familiilor afectate și le urez însănătoșire grabnică celor răniți. România este alături de Japonia în aceste momente dificile. @takaichi_sanae", a scris Nicușor Dan.

Deeply saddened by the loss of lives following the earthquake in Japan. My heartfelt condolences go out to the affected families, and I wish a speedy recovery to the injured. Romania stands by Japan in these difficult times. @takaichi_sanae — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 29, 2026

Știre inițială:

Un cutremur puternic cu o magnitudine preliminară de 7,1 s-a produs ieri în prefectura Kumamoto, pe insula Kyushu, din sud-vestul Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică Niponă (JMA), citată de Reuters. O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă imediat după producerea seismului, a anunțat JMA.

Cutremurul a provocat decesul a cel puţin 13 persoane în apropierea oraşului Kumamoto. Prim-ministrul Sanae Takaichi a declarat că echipele de salvare caută cu disperare supravieţuitori prinşi sub dărâmături, potrivit BBC.

„Chiar şi în acest moment, există oameni care aşteaptă să fie salvaţi, iar aceasta este o cursă contra cronometru. Vom mobiliza toate resursele disponibile la faţa locului pentru a salva cât mai multe persoane posibil”, a declarat Takaichi în fața reporterilor.

Sursa Poze: Agerpres

Un centru comercial a explodat

Azi dimineață, echipele de salvare au reușit să scoată de sub dărâmăturile centrului comercial Aeon opt persoane. Două tinere în vârstă de 20 de ani au decedat în urma unei aparente explozii de origine necunoscută.

Este investigată varianta unei explozii de gaz, au relatat mass-media locale. Pompierii, poliția, dar și personalul armatei s-au concentrat pe zonele clădirii din care au primit apelurile de urgență, notează Reuters.

Postul public de televiziune NHK a prezentat informații potrivit cărora aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului erau daţi dispăruţi ieri. O parte a mall-ului, care găzduieşte aproximativ 200 de magazine, a fost smulsă de explozie. Tot ce a rămas la vedere au fost doar grinzile de oţel care susțineau structura clădirii.

În același timp, alte șapte persoane sunt date dispărute după ce un coș de fum de la o fabrică a companiei Nippon Paper Industries s-a prăbușit. Alte patru persoane au fost grav rănite în timpul incidentului, a declarat un oficial al administraţiei locale.

Sursa Poza: Agerpres

Spitalele sunt supraîncărcate

Situat în apropierea epicentrului, orașul Uki a întâmpinat probleme majore. Unul dintre cele mai importante spitale a intrat într-o pană de curent provocată de cutremur. Unitatea medicală nu a mai putut să funcționeze corespunzător. „A devenit ca un spital de campanie”, a declarat şeful departamentului administrativ pentru NHK. Un alt spital din oraș a primit 86 de răniţi în urma tragedie, fiind obligat să îți suspende internările.

Aproximativ 260.000 de persoane au primit instrucţiuni să se îndrepte către centrele de evacuare. Prefectura Kumamoto a mai fost lovită de un cutremur mortal în urmă cu un deceniu. În acest moment, spitalele îngrijesc zeci de pacienţi.

Sursa Poza: Agerpres

Persoane evacuate și gospodării fără curent

Autoritățile din prefectura Kumamoto au anunțat că 9.872 de persoane au fost evacuate în urma cutremurului puternic care a lovit insula Kyushu. Totodată, aproximativ 36.700 de gospodării au rămas fără electricitate.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Compania Kyushu Electric Power susține că nu există erori sau anomalii la centralele nucleare Sendai şi Genkai după seism. Circulația trenurilor este în continuare suspendată pe insula Kyushu. Operatorul feroviar JR Kyushu a declarat că și-a suspendat serviciile, chiar și trenurile de mare viteză Shinkansen.

Sursa Poza: Agerpres

Pasagerii și-au petrecut noaptea în tren

Conform postului public NHK, șapte pasageri au fost răniți în timpul seismului la bordul unor trenuri de mare viteză Kyushu Shinkansen. Majoritatea drumurilor, dar și a liniilor feroviare, au fost afectate.

După ce liniile au fost avariate, iar garniturile au rămas blocate, câțiva călători au fost nevoiți să își petreacă noaptea în tren. Lucrările pentru repararea infrastructurii feroviare au început deja de astăzi.

VEZI VIDEOCLIPURILE AICI:

????BREAKING:



???????? A powerful M7.1 earthquake just hit near Kumamoto, Japan, and a tsunami advisory is now in effect.



The shaking reached the top of Japan's intensity scale, meaning it was violent right at the epicenter.#japanearthquake #Japan#Earthquake pic.twitter.com/fxXxaOEPgD — Ravinder Singh (@ravindraJourno) July 28, 2026

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