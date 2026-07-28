Simion reia tema suspendării lui Nicușor Dan și cere discuții cu partidele: Nu putem sa ne mai jucam cu numiri interimare temporare

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George Simion a susținut o conferință de presă în care a lansat noi critici la adresa președintelui Nicușor Dan.

George Simion a susținut marți o conferință de presă în care a acuzat că președintele Nicușor Dan prelungește criza politică și a afirmat că sunt întrunite motive pentru declanșarea procedurii de suspendare a șefului statului.

"Atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză pe care el a creat-o nu este de a ne liniștii. Ba chiar deloc. Suntem în cea de-a 84-a zi în care România nu are guvern.

Liderul AUR: „Este o încălcare gravă a Constituției”

Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Dacă sunt unii și alții care îi iau apărarea lui Nicușor Dan și spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învrednicește să își facă datoria constituțională și să propună Parlamentului un nume de premier. Nu cred că cei care au scris Constituția României s-au gândit vreodată că va veni cineva la Palatul Cotroceni care să își închipuie că poate amâna sine die nominalizarea unui premier.

Nicușor Dan, pe zi ce trece, devine tot mai pasibil de procesul constituțional și democratic de suspendare, iar apoi de demitere. Criza politică trebuie să se încheie pe căi democratice și constituționale. Noi știm că, începând cu decembrie 2024, democrația în România și aplicarea Constituției au fost suspendate.

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Dar această situație nu mai poate continua. O parte importantă a societății românești nu mai poate fi jignită, umilită, neglijată și îndepărtată de la luarea deciziilor. De aceea organizăm această conferință, pentru a trage un ultim semnal de alarmă. Toți românii cu care am discutat în aceste zile și în aceste săptămâni, alături de care am fost și în mijlocul cărora ne-am aflat, își doresc stabilitate. În acest sens, alături de mine sunt liderii deputaților și senatorilor AUR, domnul Mihai Enache și domnul Petrișor Peiu, care sunt împuterniciți și desemnați să poarte discuții cu toate celelalte formațiuni reprezentate în Parlament, pentru a ajunge cât mai repede la alegeri și la un guvern stabil pentru o perioadă cât mai mare, de dorit patru ani.

Nu putem să ne jucăm în continuare cu numiri interimare, temporare, cu oameni care nu oferă predictibilitate și stabilitate", a declarat George Simion.