Ce notă îi dă Bogdan Chirieac lui Sorin Grindeanu, președintele PSD / video

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Ce notă îi dă Bogdan Chirieac lui Sorin Grindeanu, președintele PSD?

Sorin Grindeanu nu poate fi evaluat încă, a spus analistul politic Bogdan Chirieac. Întrebat de Anca Murgoci, în cadrul unui dialog pe TikTok DC News, ce notă i-ar acorda liderului PSD, acesta a spus că este prea devreme pentru un verdict.

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Iată dialogul:

Anca Murgoci: Lui Grindeanu ce notă îi dați?

Bogdan Chirieac: Păi nu a terminat de scris lucrarea.

Anca Murgoci: Ce lucrare?

Bogdan Chirieac: Păi domnul Grindeanu a început criza asta politică odată cu moțiunea de cenzură. Stați să vedem cum o termină și când o termină. Și, în funcție de asta, îi dăm nota. Vedem ce și cum. Poate ia 10 cu felicitări. Poate nu ia notă de trecere. O să vedem.

Anca Murgoci: Sau poate să dea o corigență, în caz că ia notă mică.

Bogdan Chirieac: Nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar în politică nu prea sunt corigențe. Cu toată dragostea spun asta. Deci haideți să vedem cum se termină. Să nu uiți să mă întrebi de notă. Dacă nu... nu uită cititorii noștri.

Anca Murgoci: Atunci îi invităm pe cititori să-i dea nota lui Sorin Grindeanu în comentarii.