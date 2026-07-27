PSD, PNL, USR şi UDMR, vot în unanimitate pentru a ţine preţul motorinei sub 10 lei/litru. Acord în Parlament pe trei propuneri cu impact imediat

Ședința în plen a Camerei Deputaților. Sursa foto: Agerpres

PSD, PNL, USR şi UDMR, partidele din fosta coaliţie de guvernare, au votat la fel în Comisia de Buget-Finanţe de la Senat o măsură care ar ţine preţul motorinei standard sub 10 lei pe litru.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a propus să „nu intrăm pe zona de modificări pe TVA pentru că este contrar dreptului european, dar în schimb să venim cu un mecanism de acciză dinamică, între 5 și 25% care să se modifice în funcție de schimbările de pe piață”. Propunerea sa a fost aprobată de toţi parlamentarii din comisie, indiferent de partid.

De asemenea, Alexandru Nazare a propus şi o reducere de 10% a accizei, aplicabilă de îndată ce legea intră în vigoare. Amendamentele propuse de Ministerul Finanţelor au fost aprobate în şedinţa comisiei.

"Domnul ministru Nazare a avut un argument serios. A avut o propunere, am discutat-o în prealabil și am căzut de acord pe acest mecanism, de reducere dinamică a accizei”, a declara Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei din partea PSD la finalul ședinței.

"Reducerea dinamică a accizelor este o variată mult mai flexibilă care ne lasă să acționăm timp de trei luni. La fiecare 2 săptămâni Ministerul Finanțelor va evalua acciza. Reducerea TVA nu era compatibilă cu dreptul european. Așteptăm raportul agenției Fitch si Moody’s, această prevedere (n. red – reducerea TVA) nu ne-ar fi ajutat să menținem ratingul”, a explicat şi Alexandru Nazare

Proiectul trebuie să treacă de votul din plenul Senatului, apoi de Camera Deputaților.

TVA de 9% la locuinţe noi, prelungit

În urma atacului cibernetic de la ANCPI, una dintre probleme a fost faptul că mulţi clienţi ar putea pierde posibilitatea de a cumpăra locuinţa cu TVA de 9%, pentru că termenul expiră la 31 iulie.

Astfel, PSD a depus un proiect pentru prelungirea acestui termen. Chiar dacă termenul propus de PSD era 1 octombrie şi doar pentru persoanele care au promisiuni de vânzare semnate până la 31 iulie, în comisiile de specialitate toate partidele au fost de acord cu prelungirea termenului până la 30 septembrie, cu măsuri tranzitorii.

"Am creat un regim tranzitoriu până la 30 septembrie și posibilitatea ca toate personale care au promisiuni de cumpărare să își poată încheia contractele în siguranță fără să fie afectați de atacul de la ANCPI”, a spus Alexandru Nazare luni.

Unul dintre iniţiatorii legii, senatorul Daniel Zamfir (PSD), spune că au fost mai multe amendamente "care stabilesc dispoziții tranzitorii, pentru că legea așa cum știți, pe parcursul legislativ, nu poate fi adoptată până la 1 august, care era data limită în încheierea contractelor. Vor mai fi câteva zile în funcție de când va promulga președintele legea. Am stabilit și niște dispoziții tranzitorii și pentru cei care eventual vor încheia actele notariale în perioada până la promulgare”.

Acord şi pe deblocarea angajărilor în sănătate

PSD a venit în Parlament cu un amendament la legea reformei în sănătate. Acesta a fost prezentat în şedinţa Comisiei de Sănătate de la Camera Deputaţilor şi a trecut cu 17 voturi pentru şi zero împotrivă. Doar trei liberali s-au abţinut de la vot.

O altă modificare legislativa asupra care a trecut fără niciun vot împotrivă a fost cea referitoare la deblocarea angajărilor în sănătate.

Acum, amendamentul trebuie validat în plenurile Camerei Deputaţilor şi Senatului.