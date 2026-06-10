Adaosul la alimentele de bază, plafonat până la finalul anului 2026

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Parlamentul României a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ale românilor.

Parlamentul României a decis mierucri să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2026.

Măsura instituită în 2023 a avut darul să stopeze practica adaosurilor comerciale uriașe pentru alimentele de bază. Aceasta a fost propusă pentru prelungire până la finalul acestui an în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților, spune deputatul şi fostul ministru al Agriculturii, Florin Barbu(PSD).

„Beneficiile estimate prin intrarea în vigoare şi aplicarea măsurilor cuprinse în prezentul proiect de act normativ au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor negative probabile şi posibile generate de actuala situație, precum menținerea unui echilibru al pieței produselor agricole din România şi a viabilității fermelor cu activitate sectoarele vegetal şi ootehnic, dar şi a procesatorilor români.

Totodată, proiectul de act normativ creează cadrul juridic necesar aplicării măsurilor care au în vedere reducerea sau eliminarea consecințelor generate de actuala situație asupra populației şi sectoarelor de producție, procesare, distribuție, comercializare produse agricole şi alimentare, precum: scăderea puterii de cumpărare a populației pentru produsele alimentare de bază; – distorsionarea pieței produselor agroalimentare şi existența unor practici comerciale neloiale, cu impact asupra populației; – menținerea vulnerabilității şi expunerii consumatorilor față de evoluțiile nefavorabile ale piețelor agricole”, se arată, printre altele, în expunerea de motive.