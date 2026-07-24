Întâlnire de ultimă oră între Trump și Netanyahu. Ce se află pe agenda discuțiilor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu se va deplasa luni la Washington la invitaţia preşedintelui american Donald Trump, cu care se va întâlni marţi la Casa Albă, a anunţat vineri biroul său, relatează AFP şi Reuters.

În cursul acestei vizite, în plină reluare a ostilităţilor între SUA şi Iran, el va asista de asemenea la funeraliile senatorului republican Lindsey Graham, un "prieten al Israelului", potrivit comunicatului biroului lui Netanyahu.

Această figură influentă a relaţiilor americano-israeliene a murit pe 11 iulie.

Întâlnirea cu Trump pune capăt speculațiilor

Benjamin Netanyahu şi Donald Trump s-au întâlnit de multe ori de la revenirea la putere a preşedintelui american, în ianuarie 2025, dar anunţul de vineri pune capăt mai multor zile de incertitudini.

Media israeliene şi americane şi americane au relatat că Netanyahu încerca de mai multe săptămâni să obţină o nouă întrevedere cu Donald Trump, fără a fi menţionată nicio dată şi alimentând speculaţiile privind fricţiunile între cei doi lideri.

Deplasarea lui Netanyahu va avea loc la câteva zile după vizita la Casa Albă a preşedintelui libanez Joseph Aoun, primit de Donald Trump în cadrul eforturilor americane de a consolida încetarea focului între Israel şi Hezbollah şi de a obţine o dezarmare progresivă a mişcării şiite.

Retragerea Israelului din sudul Libanului, pe agenda discuțiilor

Discuţiile cu Joseph Aoun s-au referit în special la retragerea israeliană din sudul Libanului, solicitată de Beirut pentru a avansa în aplicarea acordului cu Israelul încheiat în iunie şi mijlocit de Washington, în vederea încheierii stării de război între cele două ţări.

Chestiunea libaneză urmează să fie abordată şi cu premierul israelian, la fel ca şi conflictul cu Iranul, declanşat de o ofensivă israeliano-americană comună pe 28 februarie împotriva Teheranului.

Această vizită intervine la nouă luni după deplasarea lui Trump la Ierusalim din octombrie 2025, în cursul căreia s-a întâlnit cu Netanyahu în cadrul negocierilor soldate cu o încetare a focului în Gaza.