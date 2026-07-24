Bullyingul împotriva profesorilor, o problemă în școlile din România. Prof. Florica Alexandrescu: Unele cadre didactice nu rezistă tentației de a fi cool / video

Bullyingul împotriva profesorilor, o problemă în școlile din România. Prof. Florica Alexandrescu: Unele cadre didactice nu rezistă tentației de a fi cool / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @Wavebreak Media

De fiecare dată când apare un caz de violență într-o școală, atenția publică se îndreaptă aproape exclusiv către elevii care devin victime. Există însă și alte situații despre care se vorbește mult mai puțin. Sunt profesori care ajung ținta intimidărilor, a ironiilor sau a presiunilor venite chiar din partea unor elevi. În astfel de cazuri, autoritatea cadrului didactic este afectată, iar consecințele se răsfrâng asupra întregii clase.

În cadrul emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews și DCNewsTV, difuzată și pe site-ul Părinți și Pitici, prof. Florica Alexandrescu, directoarea Colegiului Național „Ion Creangă” din București, a vorbit despre bullying, limitele pe care profesorii trebuie să le stabilească în relația cu elevii și despre măsurile disciplinare care pot fi aplicate atunci când regulile sunt încălcate.

Discuția a pornit de la rolul autorității profesorului într-o școală și de la impactul pe care lipsa respectului îl poate avea asupra procesului educațional. Realizatorul emisiunii a atras atenția că un profesor nu poate construi un act educațional de calitate dacă este constant contestat sau umilit în fața clasei.

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„Un profesor respectat are cadrul desfășurării unui act de învățământ de calitate. Dacă nu este respectat, dacă e ironizat, dacă sunt fenomene de bullying, pentru că sunt în învățământul românesc în toate sensurile din toate direcțiile, atunci se prăbușește întreaga construcție”, spune prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Directoarea explică faptul că profesorii aflați la început de carieră sau cei care ocupă posturi temporare pot deveni mai vulnerabili în fața unor comportamente nepotrivite.

„Fenomenul de bullying este în multe sensuri. Și elevul poate exercita bullying asupra unor profesori, nu vorbesc de colegiul nostru, vorbesc la nivel național. Profesori care nu sunt stăpâni pe ei, care nu au stabilitatea locului de muncă, ei sunt temporar în anumite școli și atunci sunt vulnerabili. Și unii elevi îndrăznesc mai mult”, precizează prof. Florica Alexandrescu.

„Unii nu rezistă tentației de a fi cool”, capcana în care cad profesorii

În opinia directoarei Colegiului Național „Ion Creangă” din București, apropierea de elevi este importantă, însă există o limită peste care profesorul nu ar trebui să treacă.

„Unii profesori nu rezistă tentației de a fi cool. De a fi cool să cobori la mintea copilului, să-i faci pe plac. Există și această tendință în învățământul românesc. Dar asta trebuie să meargă puțin, nu foarte mult. Adică elevul e foarte sensibil la limitele pe care le pui. Mergi, mergi până simte că nu mai merge și atunci el se oprește și înțelege”, explică prof. Florica Alexandrescu.

În opinia ei, profesorul poate construi o relație apropiată cu elevii, însă fără să renunțe la rolul său. Limitele îi ajută pe copii să înțeleagă ce este acceptabil și ce nu este permis în relația cu profesorul.

„Poți fi cool păstrându-ți autoritatea. Cunosc eu un mare profesor de matematică, un profesor chiar de la Creangă, care este și cool, dar este și este și autoritar în sensul cel mai bun al termenului și respectat și iubit de elevi și de profesori”, spune prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Exmatricularea, soluția extremă? Răspunsul directoarei după 20 de ani de management

Discuția s-a îndreptat apoi către măsurile disciplinare care pot fi aplicate atunci când elevii încalcă grav regulile. Realizatorul a întrebat dacă exmatricularea ar trebui folosită mai des în sistemul de învățământ.

„Eu nu am exmatriculat în 20 de ani niciun elev. Au fost mutări disciplinare în alte instituții, în acord cu regulamentul și cu directorul primitor care, sigur, se angajează să primească un elev cu probleme și să-l și ducă într-o zonă în care el să înțeleagă ce a făcut”, a răspuns prof. Alexandrescu.

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