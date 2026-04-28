Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
Violența în școli, fenomen în creștere. Daniela Drăghici, expert: Adolescenții nu știu pe ce lume trăiesc
Data publicării: 22:57 28 Apr 2026

EXCLUSIV Violența în școli, fenomen în creștere. Daniela Drăghici, expert: Adolescenții nu știu pe ce lume trăiesc
Autor: Iulia Horovei

adolescent bullying violenta scoli elevi Violența și bullying-ul din școli, fenomen în creștere. „Adolescenții nu știu pe ce lume trăiesc”, avertizează experta Daniela Drăghici. Sursa foto: Magnific, rol ilustrativ

Violența între elevi devine o realitate tot mai frecventă în școli, atrage atenția experta în sănătate sexuală și reproductivă Daniela Drăghici, care a rămas „uluită” de scenele violente din unitățile de învățământ. Aceasta a transmis că elevii trebuie să învețe, încă de la vârste fragede, cum să recunoască situațiile periculoase, să își impună limite și să reacționeze ferm în fața agresiunii.

Fenomenul violenței în școli, aflat în creștere, poate fi explicat și prin faptul că mulți elevi nu mai reușesc să facă diferența între bine și rău și nu înțeleg gravitatea anumitor comportamente, susține Daniela Drăghici, expertă în sănătate sexuală și reproductivă.

Aceasta a tras un semnal de alarmă în privința violenței și a bullying-ului din unitățile de învățământ, spunând ce aspect „a uluit-o” în interacțiunea cu adolescenții.

Daniela Drăghici: „Adolescenții de 15-16 ani nu știu pe ce lume trăiesc. Am rămas uluită”

„Violența este la ordinea zilei în clasă, nu numai în curtea școlii sau în afara școlii. Am văzut niște scene de violență îngrozitoare între fete. M-a uluit acest lucru. Se vorbește despre bullying de ani întregi. Ce se face împotriva bullyingului la școală?! Nu știu dacă mare lucru.

Am avut două ateliere la liceu în București, care mi-au arătat că adolescenții de 15-16 ani nu știu pe ce lume trăiesc uneori. Și nu știu să separe binele de rău uneori - nu știu ce situații sunt rele, ce vorbe sunt rele. Am rămas uluită”, a spus Daniela Drăghici, activistă de peste 30 de ani pentru drepturile femeilor și copiilor, vicepreședintă a Asociației SEXUL vs BARZA și formatoare în rețeaua ASTRA.

Nevoia copiilor de a ști să pună limite, de a spune „NU”

Ea a precizată că studentele cu care a interacționat i-au confirmat că „trebuie neapărat” să organizeze ateliere de abilitare prin autoapărare și pentru copiii cu vârste mici, pentru că bullying-ul începe încă din copilărie. „Și liceenii mi-au spus același lucru”, a adăugat ea.

„Văd videoclipuri cu copii de 1-2 ani care sar, pur și simplu, unul la gâtul altuia. N-au niciun fel de idee cum ar putea să transforme tendința lor de a intra în conflict spunând o vorbă sau făcând un gest, punând limite - acesta este un mare secret pentru copii, în special pentru fete. Este nevoie să învețe cum să pună limite și cum să spună NU”, a mai spus Daniela Drăghici la emisiunea „Părinți Prezenți”, în dialog cu Loredana Iriciuc, redactor-șef Părinți și Pitici.

Daniela Drăghici susține ateliere de abilitare prin autoapărare, prin care peste 1.300 de copii, adolescenți și adulți au învățat concret cum să recunoască pericolul, cum să spună „STOP” și cum să se protejeze în situații reale. 

