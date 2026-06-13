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Anthropic blochează accesul la cel mai nou AI al său după un ordin al administrației SUA

Dana Mihai Autor: Dana Mihai
Data publicării: 13 Iun 2026
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 Compania Anthropic a blocat accesul la software-ul său de inteligenţă artificială (AI) de ultimă generaţie lansat recent, în urma unui ordin al administraţiei SUA, relatează dpa.

Într-o postare pe blog publicată vineri, compania a precizat că agenţiile guvernamentale i-au cerut să împiedice toţi cetăţenii străini să acceseze modelele de inteligenţă artificială Fable 5 şi Mythos 5, invocând preocupări legate de securitatea naţională.

Interdicția se aplică inclusiv angajaților companiei aflați în SUA

Interdicţia afectează şi străinii aflaţi în prezent în Statele Unite - inclusiv pe cei care lucrează la Anthropic. Ca urmare a ordinului, compania a trebuit să întrerupă accesul tuturor în scurt timp, a precizat aceasta.

Inteligenţa artificială din spatele modelului Mythos AI al Anthropic este deosebit de abilă în detectarea vulnerabilităţilor software, unele dintre ele rămânând nedescoperite timp de decenii. Această capacitate a fost utilizată până acum de autorităţile americane şi de anumite companii pentru a acoperi breşele de securitate. Cu toate acestea, încă de la început a existat o preocupare că o astfel de AI ar putea deveni o armă cibernetică periculoasă în mâini greşite.

Ce diferențe există între Fable 5 și Mythos 5

Modelul Fable 5, lansat chiar săptămâna aceasta, se bazează pe tehnologia Mythos, dar capacităţile sale de securitate cibernetică şi biotehnologie sunt blocate. Mythos 5 este versiunea completă non-publică, ce ar trebui să continue să fie utilizată doar de agenţiile guvernamentale şi de partenerii corporativi selectaţi pentru a-şi consolida sistemele.

Anthropic a subliniat că până acum a primit doar informaţii parţiale de la administraţie. Compania a declarat că a analizat un raport care, în evaluarea sa, ar fi putut declanşa ordinul. Experţii Anthropic au concluzionat că aceasta se referă la o capacitate limitată de a utiliza AI pentru a revizui codul specific al programului şi a corecta erorile.

Anthropic: și GPT-5.5 are capacități similare

Compania a subliniat că modelele altor furnizori, cum ar fi GPT-5.5 de la rivalul OpenAI, au o capacitate similară. Anthropic a declarat că nu este de acord ca software-ul pentru sute de milioane de utilizatori să fie blocat din acest motiv şi a spus că măsurile de siguranţă din Fable 5 au fost testate pe larg.

În urmă cu doar câteva zile, directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, s-a pronunţat în favoarea blocării de către administraţie a software-ului de inteligenţă artificială potenţial periculos. Anthropic subliniază, însă, că acest lucru trebuie făcut pe baza unor proceduri transparente şi clare, precum şi a unor fapte tehnice. Nu este cazul în prezent, a spus compania.

Anthropic a fost în repetate rânduri în centrul atenţiei în ultimele luni pentru conflictul cu administraţia americană. Firma a insistat anterior, în ciuda presiunilor, că modelele sale de inteligenţă artificială nu trebuie utilizate în sisteme de arme autonome sau pentru supravegherea în masă în SUA.

Decizia Pentagonului care a pus compania sub presiune

Ulterior, Pentagonul a declarat Anthropic un risc pentru lanţul de aprovizionare, care ar putea împiedica grav utilizarea software-ului companiei în cadrul agenţiilor guvernamentale. Compania contestă această decizie.

Capacităţile excepţionale de securitate cibernetică ale Mythos au făcut ca Anthropic să fie din nou important pentru administraţia SUA.

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Compania Anthropic
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