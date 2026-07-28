Senatorul Lindsey Graham a fost omagiat la Washington în prezența lui Volodimir Zelenski și Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Liderii Statelor Unite ale Americii, Israelului și Ucrainei îl omagiază marți, la Washington D.C., pe senatorul american Lindsey Graham.

Funeraliile senatorului american Lindsey Graham, un apropiat al preşedintelui Donald Trump, au început marţi la Capitoliul din Washington cu o ceremonie în timpul căreia vicepreşedintele JD Vance a adus un omagiu unui om cu principii care "iubea oamenii din toate categoriile sociale", relatează AFP și Agerpres.

"Era imposibil să nu-l iubeşti pe Lindsey Graham ca om şi, bineînţeles, ca senator", a declarat JD Vance sub cupola Capitoliului, în semn de omagiu adus senatorului din Carolina de Sud, care a murit pe 11 iulie din cauza unei boli cardiace.

După Capitoliu, o ceremonie va avea loc marţi după-amiază la Catedrala Naţională din Washington în prezenţa preşedintelui Donald Trump, care urmează să rostească un discurs în memoria lui Graham, precum şi în prezenţa preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi a premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Cine a fost Lindsey Graham

Lindsey Graham a fost una dintre cele mai influente voci republicane în domeniul politicii externe şi al apărării. El a fost, de asemenea, una dintre figurile centrale ale campaniei de sprijin pentru Ucraina împotriva invaziei ruseşti, pledând pentru creşterea ajutorului acordat Kievului şi sancţiuni mai dure împotriva Moscovei, dar şi un susţinător ferm al Israelului.

În cele peste trei decenii petrecute în Congres, mai întâi în Camera Reprezentanților, iar din 2003 în Senat, Graham a susținut ferm ajutorul financiar acordat de SUA Israelului, a promovat o linie dură față de Iran și s-a întâlnit în repetate rânduri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, atât în Israel, cât și în Statele Unite.

Netanyahu a declarat de mai multe ori că Israelul nu are „un prieten mai mare” în Statele Unite decât Graham. Cea mai recentă vizită a lui Graham în Israel a avut loc în februarie, chiar înainte de izbucnirea războiului americano-israelian împotriva Iranului, conflict pentru declanșarea căruia el însuși a admis ulterior că a făcut presiuni.

De asemenea, Graham a fost un susținător vocal al ripostelor militare ale Israelului împotriva atacurilor Hamas, inclusiv în timpul conflictului din 2014 și după atacul de tip Holocaust al Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Graham a continuat să promoveze soluția celor două state, chiar și atunci când aceasta a trecut pe plan secund în prioritățile SUA, însă s-a adaptat totodată pentru a reflecta curentul izolaționist tot mai vizibil din propriul partid.

Lindsey Graham va fi înmormântat în Carolina de Sud

În momentul anunţului morţii sale, Trump i-a adus un omagiu lui Lindsey Graham pe care l-a numit "unul dintre cei mai mari oameni şi senatori pe care i-am cunoscut vreodată" şi a ordonat ca steagurile americane să fie coborâte în bernă în toată ţara timp de câteva zile.

Liderul de la Casa Albă i-a adus marţi un omagiu aparte senatorului, la Fox News.

"Sincer, Lindsey iubea războiul", a spus el, înainte de a adăuga: "Nu a văzut niciodată un război pe care să nu-l iubească".

Lindsey Graham a militat ani de zile pentru o intervenţie militară împotriva Iranului şi a considerat războiul lansat în februarie de Statele Unite şi Israel împotriva Teheranului o victorie majoră.

Ales prima dată în Camera Reprezentanţilor în 1994, Lindsey Graham a intrat în Senat în 2002 şi apoi a fost reales în mod repetat. El a deţinut funcţii importante în camera superioară a Congresului, fiind preşedinte al comisiei pentru buget.

Pe lângă ceremoniile de marţi de la Washington, funeralii vor avea loc miercuri în Carolina de Sud, unde Lindsey Graham va fi înmormântat.

Darline Graham, sora defunctului Lindsey Graham, a anunțat că va candida pentru un mandat complet de senator

Darline Graham, sora senatorului american decedat Lindsey Graham, a anunţat luni că va candida pentru un mandat complet în Senat pentru a reprezenta statul Carolina de Sud, la câteva zile după ce a fost învestită pentru restul mandatului fratelui ei, transmit marţi Reuters şi Xinhua.

'Simt că o pot face. Simt o pace interioară în legătură cu acest lucru. Va fi dificil? Da. Absolut', a spus ea pentru Fox News, într-un interviu din care luni seară a fost difuzat un extras.

Lindsey Graham, care a decedat pe 11 iulie în urma unei 'boli scurte şi subite', urma să candideze pentru un al şaselea mandat de senator la alegerile din noiembrie.

Decesul său neaşteptat a lăsat un gol pe listă, obligându-i pe republicani să-i găsească rapid un înlocuitor.

Pe 13 iulie, preşedintele american Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că îi recomandă guvernatorului Carolinei de Sud, Henry McMaster, să o desemneze pe sora mai mică a lui Lindsey Graham pentru mandatul temporar de senator, ce va expira pe 3 ianuarie. McMaster a numit-o pe Darline Graham în acest post câteva ore mai târziu.

Vineri, Trump a anunţat că o va susţine pe Darline Graham dacă aceasta va candida în alegerile primare speciale din Carolina de Sud ale republicanilor pe 11 august.

Omul de afaceri Mark Lynch, congresmenii Ralph Norman şi Russell Fry, precum şi avocatul Duke Buckner au anunţat deja că vor intra în cursă. Nancy Mace, membră a Congresului, este considerată o altă potenţială contracandidată.

Învingătorul se va confrunta în noiembrie cu democrata Annie Andrews pentru un loc în Senatul american.

Republicanii deţin în prezent o majoritate strânsă în Senat şi în Camera Reprezentanţilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, pe 3 noiembrie.

Graham a fost calificat 'răufăcător' de către Teheran

După deces, Iranul l-a calificat pe senatorul Lindsey Graham drept o persoană răufăcătoare, conform AFP.

Poporul nostru nu va purta doliu pentru un bărbat a cărui filosofie de viaţă era reprezentată de agresiune şi intimidare. Întreaga sa fiinţă era răufăcătoare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei.