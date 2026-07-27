Donald Trump, optimist în privința discuțiilor cu Iranul: Sunt șanse mari să se întâmple ceva

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul au șanse mari de succes.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că discuţiile cu Iranul au "şanse mari" să dea rezultate, după mai multe zile consecutive de calm relativ în conflictul dintre cele două ţări, relatează AFP.

"Vom vedea ce se va întâmpla. Cred că există şanse mari să se întâmple ceva", a declarat preşedintele american presei de la bordul aeronavei Air Force One.

Diplomaţia iraniană a declarat însă luni că nu este angajată în prezent în negocieri cu Statele Unite, în ciuda recentei încetări a ostilităţilor dintre cele două ţări.

Dacă discuţiile eşuează, "ne vom întoarce la ceea ce făceam acum două zile", şi anume bombardarea Iranului, a declarat Donald Trump în timp ce se afla în drum spre un eveniment în Michigan.

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Ajutorul acordat Ucrainei a redus din rezervele de armament

Preşedintele octogenar a respins, de asemenea, îngrijorările legate de o posibilă lipsă de muniţii pentru armata americană după câteva luni de atacuri împotriva Iranului.

"Avem o mulţime de muniţii", le-a spus preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One, înainte de a adăuga: "Mi-aş dori să avem mai multe, ca să fiu sincer, dar atât de mult i s-a dat Ucrainei" ca parte a ajutorului acordat Kievului împotriva invaziei ruseşti.

Conform The New York Times, care citează două surse familiarizate cu situaţia, administraţia este îngrijorată de diminuarea stocurilor de interceptoare de rachete Patriot şi a altor echipamente defensive care protejează ţările din regiune, potrivit Agerpres.

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