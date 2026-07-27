Lolrelai, revoltată, după ce stomatologul acuzat că a abuzat-o a scăpat de închisoare: "Instanța a stabilit un preț clar pentru viol"

Imagine cu Ștefania Costache (Lolrelai). Foto: captură video TikTok

Ștefania Costache (Lolrelai) se declară revoltată de decizia Curții de Apel în cazul stomatologului acuzat că a violat-o.

Ștefania Costache (Lolrelai) condamnă decizia Curții de Apel în cazul stomatologului acuzat că a violat-o. După șase ani de la presupusa faptă, instanța l-a condamnat pe bărbat la doar 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce inițial doctorul fusese condamnat la 10 ani de închisoare cu executare.

Sentința Curții de Apel este definitivă, iar Ștefania Costache (Lolrelai) se declară revoltată de această decizie. Stomatologul a fost doar obligat să-i plătească daune morale în valoare de 50 de mii de euro și are interdicția de a se apropia de Ștefania Costache (Lolrelai) timp de cinci ani. Medicul are în continuare dreptul de a profesa.

Lolrelai: Poate face același lucru în continuare și altor femei

"Nici măcar dreptul de a profesa nu i-a fost ridicat medicului stomatolog, deci poate face același lucru în continuare și altor femei. Din punctul meu de vedere instanța a stabilit un preț clar pentru viol. Vrei să droghezi și să violezi o femeie? Te costă 50 de mii, fără nicio altfel de răspundere legală. Te bucuri de aceeași libertate ca și înainte. Acesta e prețul. Nu eu am pierdut, justiția română a pierdut în momentul acesta", a spus Lolrelai într-un video postat pe contul ei de TikTok.

Reamintim că povestea a început în momentul în care tânăra a acceptat să facă o colaborare publicitară cu un medic stomatolog. Acesta i-ar fi propus să îi facă un fel de air flow, dar pentru care era nevoie de anestezie locală. Pe 18 februarie 2020, Ștefania Costache, fostă concurentă la iUmor, a mers la cabinetul medicului stomatolog care ar fi abuzat-o.