Ștefania Costache (Lolrelai), acuze că a fost drogată și abuzată sexual de un stomatolog. Colegiul Medicilor Stomatologi s-a autosesizat: Medicul este cercetat în Comisia de Disciplină

“Am decis sa incepem propria analiza dupa ce in spatiul public au aparut mai multe marturii care descriu posibile cazuri de abuz sexual, toate acuzatiile fiind indreptate catre acelasi medic stomatolog. Bineinteles, vom tine o legatura stransa si cu autoritatile care vor investiga acest caz si vom oferi toate informatiile pe care le avem despre aceasta persoana. Totodata, medicul este cercetat in Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor Stomatologi Bucuresti motiv pentru care rog persoanele direct implicate in acest caz sa depuna o sesizare si catre noi, cei din Colegiu. Orice informatie ne poate fi de ajutor.,” – prof. dr. Ecaterina Ionescu, presedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania.

VEZI ȘI Ștefania Costache (Lolrelai) spune că a fost drogată de un stomatolog. Ce este şi cum acţionează "DROGUL VIOLULUI". Gigel Lazăr (FNA), avertisment: Doar aşa vă puteţi proteja



Facem precizarea că în activitatea comisiilor de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Stomatologi intră strict analiza respectării deontologiei profesionale, a legilor şi a regulamentelor profesiei de medic stomatolog, acestea nefiind competente funcțional să se pronunțe cu privire la alte tipuri de răspundere – civilă, penală sau contravenţională - pe care le poate atrage o faptă săvârşită de către medicul stomatolog, potrivit unui comunicat de presă.

VEZI ȘI Ștefania Costache (Lolrelai) a spus că a fost drogată și violată de un medic stomatolog