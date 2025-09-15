Pedeapsa primită de Dorian Popa după ce a fost prins drogat la volan

Află în articol ce pedeapsă a primit Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan.

Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce, acum doi ani, a fost prins conducând sub influența substanțelor psihoactive. Dosarul său a fost rejudecat ca urmare a unei decizii a Curții de Apel București, iar instanța a menținut pedeapsa inițială.

Incidentul a avut loc în octombrie 2023, când polițiștii l-au depistat pe vlogger conducând sub influența canabisului. Magistrații au considerat fapta un eveniment izolat, având în vedere că acesta este la primul conflict cu legea și a colaborat cu anchetatorii, așa că i-au dat o pedeapsă mai blândă.

Pe durata a doi ani, Dorian Popa va fi sub supravegherea Serviciului de Probațiune, perioadă în care trebuie să se prezinte regulat la consilierul desemnat și să raporteze orice schimbare de domiciliu, loc de muncă sau deplasări mai lungi de cinci zile. De asemenea, artistul trebuie să achite cheltuieli judiciare de 1.700 lei. Decizia nu este definitivă.

Dorian Popa și-a recunoscut în cele din urmă vina

Reamintim că în cadrul anchetei, testele cu aparatul drugtest au arătat rezultate pozitive pentru canabis, confirmate ulterior și prin analize de sânge.

Inițial, Dorian Popa a susținut că a fost invitat la o petrecere unde majoritatea participanților fumau canabis și a încercat să justifice consumul ca fiind pasiv. Ulterior, și-a recunoscut fapta și și-a cerut scuze publice, declarând că nu reprezintă un exemplu pozitiv. Artistul a admis că a consumat canabis cu o zi înainte de incident și că nu s-a gândit că ar putea ieși pozitiv sau să fie afectat de drog. Pentru că și-a recunoscut vina, a beneficiat de o pedeapsă mai blândă, deși inițial risca până la cinci ani de închisoare.

