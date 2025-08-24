De ce Kate Middleton nu poate purta niciodată portocaliu. Ce se întâmplă cu pielea ei

Secretul din garderoba lui Kate Middleton. Motivul pentru care nu poartă niciodată portocaliu. Nu e vorba de interdicție regală.

Deși are o garderobă extrem de variată și sofisticată, Kate Middleton este foarte rar, aproape niciodată, văzută purtând portocaliu.

Acest lucru nu se datorează vreunei reguli regale stricte, spre deosebire de negru, care este rezervat pentru ocazii solemne, ci mai degrabă unei chestiuni de gust personal și de modul în care nuanța interacționează cu... tenul ei.

Un analist de culori a explicat că portocaliul poate arunca o tentă gălbuie pe pielea ei, ceea ce nu îi avantajează trăsăturile.

Gabriella Winters, analist de culori la Chromology UK a explicat: "Cred că răspunsul se află în ADN-ul lui Kate și în conștientizarea ei că anumite culori sunt mai puțin avantajoase în comparație cu alte culori".

Mai mult, ea ea spus că "oamenii absorb și reflectă aceleași culori în mod diferit, în funcție de constituția lor biologică unică. Când o culoare este plasată lângă fața ta, aceasta va reflecta lungimea de undă asupra ta. Purtarea culorilor potrivite te poate face să arăți mai sănătos, mai radiant și îți poate scoate în evidență ochii și nuanța părului.

Nuanțele gălbui sau verzui ale culorilor prea calde sunt frecvente, iar nuanțele cenușii sau roșiatice ale culorilor prea reci sunt, de asemenea, tipice".

"Dacă te uiți atent la o fotografie cu ea, poți observa o nuanță gălbuie vizibilă pe pielea lui Kate atunci când poartă haina portocaliu-roșie. Aceasta este, în esență, lumina portocalie împrăștiată în jurul feței ei, deoarece ea nu a putut absorbi decât parțial temperatura acestei culori specifice. Nuanța gălbuie nu este vizibilă atunci când poartă culori cu tonuri mai reci", a mai spus ea.

