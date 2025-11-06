€ 5.0845
Data actualizării: 19:32 06 Noi 2025 | Data publicării: 19:30 06 Noi 2025

Răspunsul de milioane dat de fiica cea mare a lui Kim Kardashian despre „tatuajele și piercingurile de pe față”
Autor: Alexandra Curtache

north west cenzurat Foto: TikTok
 

North West, fiica cea mare a lui Kanye West și Kim Kardashian, a atras atenția publicului după ce a răspuns tăios criticilor care i-au vizat una dintre apariții.

Să crești de mic în lumina reflectoarelor nu este niciodată ușoară, mai ales când tatăl tău a făcut valuri în mass-media în ultimii ani. North West, în vârstă de 12 ani, a afișat de curând un look provocator de Halloween: păr albastru, piercinguri, tatuaje false pe față și un grilaj negru pe dinți, a fost criticată de fani pentru apariția sa.

Cu toate acestea, fiica lui Kanye și Kim a arătat că știe să se apere. Kim Kardashian a dezvăluit într-un episod al emisiunii „GOAT Talk” că North a răspuns unui fan care a criticat ultima sa ținută cu o replică simplă, dar fermă: „Asta nu e o problemă”. Kim a catalogat răspunsul fiicei sale drept „o replică bună”.

Libertatea de a se exprima versus critici publice

Deși părinții încearcă să-i protejeze pe copii de criticile externe, Kim a explicat că uneori greșelile sunt inevitabile, mai ales când aparițiile copiilor sunt urmărite de milioane de oameni. În podcastul Call Her Daddy, vedeta a explicat:

„Este foarte greu și foarte interesant, pentru că toți copiii poartă aceleași lucruri. Dar atunci când fiica mea încearcă să le poarte, iar eu spun: Bine, nu mai purtăm asta niciodată. Din păcate, am făcut această greșeală în fața întregii lumi”.

Kim subliniază totuși că sprijină creativitatea fiicei sale:

„Ea mă ascultă, dar în alte domenii, îi spun: Iubito, dacă vrei părul albastru, așa să fie. Și, asta o face foarte fericită. Nu i-aș lua niciodată această creativitate”.

Costume de Halloween și „Powerpuff Girls opiacee”

Recent, North și prietenele ei și-au exprimat libertatea creativă prin costumele de Halloween, folosind tatuaje și piercinguri false, machiaj îndrăzneț și păr vopsit. Kim a glumit despre apariția lor, descriindu-le ca niște „Powerpuff Girls gotice”, subliniind că totul a fost doar parte din distracția specifică sezonului.

„Arătau exact așa cum și-au dorit. Toate adoră să se costumeze și să se machieze. Este perioada Halloween-ului, așa că au fost creative”, mai spune Kim.

@kimandnorth

preparing for antagonist????

♬ original sound - soundeffectpack

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

