Refuz politicos de Revelion 2026: Cum să spui „nu” elegant unei invitații

Refuzul unei invitații pentru petrecerea de Revelion 2026 poate fi făcut elegant și fără supărări.
Virgil Mănescu, trainer în ospitalitate, a explicat cum refuzăm o invitație de Revelion 2026, fără să supărăm și fără să oferim explicații inutile.
"Mulțumesc, am deja planuri", a punctat Virgil Mănescu, care a adăugat "În situația în care te-ai răzgândit: Mulțumesc, am alte planuri, vreau să stau cu familia. Anul acesta vreau să fie un Revelion atipic, cu ai mei. Adică există destul de multe căi de a te scuza, retrage elegant dintr-o ofertă ce poate nu îți convine la momentul respectiv".
Virgil Mănescu a explicat și când este momentul de a pleca de la o petrecere de Revelion.
"Dacă este un eveniment public, sală de restaurant etc., plecăm când dorim, dar niciodată înainte de ora 00:00, evident. Dacă vorbim despre invitația cuiva acasă, respectiv a prietenilor, rudelor etc., plecăm tot când dorim.
Noi suntem stăpânii propriului timp, adică am stat suficient, am mâncat, am băut, ne-am simțit foarte bine, noi ne vom retrage: Eu mă retrag puțin mai devreme, de Revelion, pentru că a doua zi mă duc la slujbă! La biserică nu poți să te duci direct de la petrecere, totuși", a declarat Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și ospitalitate, la Radio România Actualități.
