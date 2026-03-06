UE va analiza opţiuni pe termen scurt pentru reducerea preţurilor la energie

Creşterea preţurilor la energie şi-a făcut loc, cu forţa, pe agenda politică a UE, industria grea dând vina pe această creştere pentru închiderea fabricilor precum şi pe războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul, care a dus la majorarea preţurilor la petrol şi gaze.

Comisia Europeană analizează măsuri înaintea summitului liderilor UE

Vineri, Comisia Europeană va discuta acţiuni potenţiale pentru reducerea preţurilor la energie, pregătind terenul pentru ca liderii UE să abordeze problema la summitul din 19 martie.

Într-un document pregătit pentru dezbaterea de vineri, şi consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană a estimat că blocul comunitar ar trebui să se concentreze pe schimbări pentru a veni în sprijinul regiunilor şi companiilor cele mai afectate. Aceste soluţii ar putea fi necesare timp de doi până la cinci ani înainte ca tranziţia verde să ajute la scăderea preţurilor la energie, care sunt încă dependente de combustibilii fosili, potrivit documentului.

"În calitate de importator net de combustibili fosili, UE va plăti întotdeauna mai mult decât ţările producătoare pentru combustibilii fosili pe care îi consumă. Astfel, pe termen lung, direcţia este clară: energia curată autohtonă este singura soluţie viabilă pentru scăderea preţurilor la energie până la sfârşitul deceniului", se arată în documentul Comisiei.

Cu toate acestea, orice schimbări de politică ar trebui să evite să creeze instabilitate sau să întârzie trecerea la surse curate, atrage atenţia documentul menţionat. De asemenea, aceste schimbări nu ar trebui să ducă la o fragmentare suplimentară a pieţei energetice.

Mecanismul prețului marginal, în centrul dezbaterii europene

În centrul dezbaterii UE privind energia se află mecanismul preţului marginal, în conformitate cu care sursele regenerabile sunt de obicei utilizate mai întâi ca sursă cea mai ieftină, iar apoi gazul intervine atunci când cererea de energie este mai mare, devenind combustibilul care stabileşte efectiv preţul energiei electrice. Un astfel de mecanism, utilizat în întreaga lume, oferă stimulente pentru investiţii în dezvoltarea surselor regenerabile şi a tehnologiilor curate, reducând nevoia de subvenţii de stat, subliniază Comisia.

Un grup de şapte state membre ale UE, inclusiv Suedia, Danemarca şi Ţările de Jos, l-au avertizat pe comisarul UE pentru energie, Dan Jorgensen, să nu introducă reforme care ar putea submina acest sistem de piaţă, potrivit unei scrisori consultate de Bloomberg News. Aceste ţări susţin că implementarea surselor regenerabile de energie înlocuieşte gazul din stabilirea preţului energiei electrice.

"Nu a fost identificat niciun model alternativ satisfăcător", susţin miniştri din cele şapte ţări într-o scrisoare din 5 martie.

Comisia Europeană a menţionat un set de soluţii pe care guvernele le pot utiliza deja pentru a reduce preţurile la energie, inclusiv ajutoare de stat, contracte pe diferenţă, acorduri de achiziţie a energiei electrice sau compensarea componentei preţului carbonului în preţurile energiei electrice pentru utilizatorii industriali. Costurile cu emisiile poluante reprezintă aproximativ 11% din facturile de energie electrică pentru industrie şi încurajează trecerea la surse de energie mai curate.