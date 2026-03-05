Ce se întâmplă cu combustibilul în urma crizei din Iran? Bogdan Ivan: România a rămas pe picioare. E o cursă globală

România intră în primăvară cu rezerve sigure de benzină, motorină și țiței, pregătită pentru sezonul agricol, deplasările cetățenilor, când cererea de motorină va crește semnificativ. În contextul tensiunilor internaționale generate de războiul din Iran, prețurile carburanților au înregistrat o creștere ușoară, însă autoritățile asigură că această majorare nu este speculativă și că stocurile strategice și logistice ale țării permit menținerea unui flux stabil de combustibil. „Am anticipat, am luat măsuri cu statul român ca să nu existe speculă. Chiar ne-am mișcat mai repede decât alții”, a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei, într-o emisiune la România TV. Ce se întâmplă în lume din cauza acestui nou conflict din Orinet și ucm a reuști România să se protejeze chiar mai bine ca alte state europene a explicat Bogdan Ivan.

"Astfel ne-am ținut pe picioare"

"Noi suntem în perioada în care, dacă vrem o reducere a impactului negativ al acestui conflict, am luat măsuri încă de săptămâna trecută. Am avut un mare avantaj, ca să spunem așa, prin faptul că anul trecut, în 2025, în octombrie, Statele Unite au venit cu sancțiuni împotriva Lukoil. Noi am avut acel episod în care toată lumea ne spunea, dacă țineți minte, că o să fie 10 lei motorina și benzina. Atunci am asigurat stocuri împreună cu operatorii din piață. Am fost împreună cu ANPC, cu Consiliul Concurenței, cu ANAF și am făcut un front comun pentru a ne asigura că nimeni din țara asta nu crește artificial nici măcar un ban prețul la pompă. Lucrul acesta a avut efect. Anul trecut, când foarte mulți oameni erau sceptici și se uitau la mine cu un zâmbet în colțul gurii spunând 'ce o să facă acum Ivan ca să blocheze creșterea prețurilor. Sigur o să facă ăștia ravagii', uite că nu a fost așa. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am folosit acel mecanism, acel front comun și totul a fost bine. Peste tot în lume există o creștere, având în vedere conflictul din Iran.

Am luat exemplul mai multor state dezvoltate din Europa și al României în alte situații de criză, prin care, datorită măsurilor luate în weekend-ul trecut, prin faptul că am diversificat rutele de transport cu operatorii economici, ca să nu depindem de o singură sursă, prin faptul că avem rafinării care funcționează foarte bine, că am extins contractele comerciale, că am deschis noi surse de producție și noi rute comerciale, România stă bine. Astfel ne-am ținut pe picioare. În România, prețul mediu la motorina standard are o creștere comparativ cu vinerea trecută de 0,30 de bani. Prin comparație, în Italia e o creștere de 1,12 lei, echivalat cu moneda românească. În Germania a crescut de aproape cinci ori. În Spania a crescut de aproape două ori mai mult decât în România. Am anticipat, am intuit ce urmează și am luat măsuri cu statul român, astfel încât să nu existe speculă. Chiar ne-am mișcat mai repede decât alții. E o situație de criză în care România a reușit să facă față cu brio comparativ cu alții. Totul prin această diversificare pe planuri multiple de care v-am zis. Continuăm să facem acest lucru și cu companiile, pentru că și ele au înțeles cât de important este să fim solidari în aceste momente.

"O cursă globală pentru gaze naturale lichefiate, motorină și benzină"

Eu nu le sunt deloc simpatic companiilor din domeniu pentru că am intrat să reprezint interesele românilor și ale statului. Scopul meu e să apăr românii și companiile românești. Noi avem rezerve atât tehnice, cât și strategice astăzi în România, care, în cazul în care nu am mai importa un litru de petrol sau un litru de motorină, de benzină, ne-ar ajunge pe consumul previzionat în România timp de cinci luni de zile. Ideea e că noi trebuie să asigurăm un flux continuu de combustibil care vine în țară. E un scenariu ca în pandemia de COVID. În ce sens? Pe piețele internaționale avem petroliere care vin cu 100.000 de tone de combustibil și, dacă sunt trimise în Italia, dar primesc o ofertă mai bună din Malaysia, întorc petrolierul din drum și-l trimit în altă parte.

E o cursă globală pentru gaze naturale lichefiate, pentru motorină, pentru benzină, pentru că războiul acesta a perturbat destul de puternic totul. Vă dau un exemplu. Vineri, cotația pe mia de litri pentru motorină, la nivel internațional, era de 750 de dolari, acum e 1.100 de dolari. E evident că, dacă vrei să reumpli depozitele, plătești mai mult. Efectul prețului de astăzi se va vedea într-o săptămână și jumătate, două săptămâni, când o cantitate mai mare din motorina cumpărată mai scump astăzi va ajunge în piață. Benzinarii au crescut la noi prețul preventiv. Nu e speculativ. E un mix care se face. Faptul că, de sâmbătă, de când a început acest conflict armat în Orientul Mijlociu, în mod informal am stat pe telefoane cu Consiliul Concurenței, care a fost extraordinar, cu ANAF-ul, cu oamenii care și-au făcut treaba foarte bine, atunci companiile mari n-au mai avut curajul să joace cu așa ceva. Când știu că amenzile pot să fie de zeci de milioane de euro, atunci nu se joacă nimeni", a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

