Doina Banciu, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Comandor al Ordinului Militar de România

Martori au fost personalități ale comunității științifice din București și din țară, membri comandori ai Ordinului Militar de România, membri ai corpului diplomatic , parlamentari, personalitati ale comunității știintifice și de cercetare, persoane publice, precum și numeroși reprezentanți ai mass-media.

Doina Banciu, parcurs profesional de excepție

În cadrul ceremoniei, prof. univ. dr. Adrian Badea a susținut un amplu laudatio, în care a descris parcursul profesional de excepție al doamnei Doina Banciu și a subliniat contribuția sa la dezvoltarea unor proiecte de pionierat în digitalizarea României.

Printre invitati, academicianului Florin Gheorghe Filip, președintele Secției de Știință și Tehnologia Informației din cadrul Academei Române, prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF "Carol Davila" și prof. univ. dr. Romiță Iucu, membri corespondenți ai Academiei Române.

La ceremonie, au mai participat un număr mare de membri ai AOSR printre care prof. univ. Iosif Urs - Președintele Universității Titu Maiorescu, prof. univ. Horia Iovu - Prorectorul Universitatii „Politehnica„ București, prof. Univ. dr. Ion Popa - Decanul Facultății de Management din cadrul ASE București, gen. Theodor Frunzeti, gen. Dan Mischianu, dar și foști studenți și doctoranzi precum dr. Dragoș Neagu - Președintele Comisiei Naționale a Bibliotecilor și prof. univ. dr. Erich Agnes - managerul Bibliotecii Județene Dâmbovița.

Cuvântul de deschidere a fost rostit de conf. univ. dr. Mireille Rădoi, director al BCU "Carol I" București - gazda evenimentului.

Au rostit , de asemenea, cuvinte de apreciere Florin Filip, Erich Agnes, Dragos Neagu, gen. Dan Mischianu și Margarit Pavelescu, președintele Secției de fizică a AOSR.

”O națiune care te-a acceptat pentru ceea ce ai făcut și pe care trebuie să o slujești prin muncă”

După ce i-a fost înmânat titlul de către Comandorul col. (r) Adrian Constantin - președintele Ordinului Militar de România, doamna Doina Banciu a depus jurământul și a mulțumit pentru distincție, pe care a apreciat-o ca fiind deosebit de onorantă:

"În cariera mea, am primit multe recunoașteri profesionale, de la decorații ale statului român, diplome de excelență sau premii, la aprecieri ale unor organisme internaționale din Europa sau din America. Această demnitate însă, Ordinul Militar de România, are o semnificație specială: apartenența la o națiune care te-a acceptat pentru ceea ce ai făcut și pe care trebuie să o slujești prin muncă, seriozitate, implicare și respect pentru oameni, indiferent de palierul pe care aceștia se află.

Fiindcă am crescut într-o familie de militari, ofițeri superiori în Armata Română de peste un secol, fiindcă simțul datoriei și respectului au fost piloni ai educației, fiindcă responsabilitatea și demnitatea nu au fost doar cerințe, ci și modele de existență, conferirea demnității de membru de onoare al Ordinului Militar de România o apreciez ca un îndemn la obligații, obligații morale și sociale față de comunitatea în care exist, față de cetățenii acestei națiuni și față de România".

Din Ordinul Militar de România mai fac parte, printre alții, academicienii Ioan Aurel Pop, Vlad Ciurea, Voicu, Leon Dănăila, Ionel Haiduc și Mugur Isărescu.