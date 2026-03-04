€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Stiri Accident în lanț cu 14 mașini pe DN3, între Constanța și Valu lui Traian
Data publicării: 08:49 04 Mar 2026

Accident în lanț cu 14 mașini pe DN3, între Constanța și Valu lui Traian
Autor: Dana Mihai

Accident în lanț cu 14 mașini pe DN3, între Constanța și Valu lui Traian Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Paisprezece autoturisme au fost implicate, miercuri, într-un accident în lanț pe DN 3, între Constanța și Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4.

Un număr de 14 autoturisme au fost implicate într-un accident rutier în lanţ care a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Mai multe ambulanţe au fost mobilizate la faţa locului.

ISU: Inițial au fost implicate nouă autoturisme

"Accident rutier pe DN 3, în apropiere de ieşirea pe A4. Intervin Detaşamentul Palas cu o autospecială de stingere incendii, un echipaj SMURD B şi patru ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. La locul intervenţiei au fost găsite nouă autoturisme implicate în accidentul rutier cu 13 persoane implicate. Până la sosirea forţelor de intervenţie au mai fost implicate încă cinci autoturisme", a transmis ISU "Dobrogea". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident DN3
accident constanta
14 mașini accident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Români blocați din cauza conflictului din Orient. De ce unele companii aeriene nu sunt obligate să îi ajute
Publicat acum 8 minute
Strategia CIA pentru a provoca o revoltă populară în Iran. Acțiunea ar putea începe zilele următoare
Publicat acum 38 minute
SUA își evacuează personalul neesențial al consulatelor din Pakistan
Publicat acum 41 minute
50 de ani de la cutremurul din 1977. Mișcarea care ne-ar putea salva viața în caz de seism, blocată de „îndârjire ideologică”
Publicat acum 49 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 43 minute
Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Bandă de hoți care a terorizat județul Cluj, destructurată de polițiști: bunuri îngropate, descoperite în urma perchezițiilor
Publicat acum 49 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. A încălcat deja o tradiție veche de 47 de ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close