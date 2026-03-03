Ambasada SUA la București, anunț după venirea E.S. Darryl Nirenberg în România / foto în articol

Ambasadad Statelor Unite ale Americii la București transmite că, după venirea E.S. Darryl Nirenberg, se va concentra „pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei“.

„Ieri am avut deosebita onoare de a-l întâmpina în România pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii.

Ambasadorul Nirenberg a sosit la Ambasada SUA din București, unde a fost primit cu căldură de echipa noastră, marcând începutul misiunii sale de a consolida și aprofunda parteneriatul strategic solid dintre Statele Unite și România.

În perioada următoare, ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei.

Bun venit în România, domnule ambasador!“, se arată într-o postare pe Facebook a Ambasadei SUA la București.

