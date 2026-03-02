Ce înseamnă deschiderea spațiului aerian în Dubai și Israel. Bogdan Chirieac, lista semnalelor că regimul de la Teheran se clatină

În doar trei zile, tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou nivel. Deși conflictul a escaladat rapid, pare că războiul din Golf ar putea să se încheie mai repede decât ne-am fi așteptat și cu un deznodământ pozitiv, anticipează analistul politic Bogdan Chirieac.

"Posibilitatea unui Al Treilea Război Mondial se îndepărtează în acest moment"

"Lucrurile par că se amplifică, dar, de fapt, încep să se mai rezolve. Pe de o parte, este bine-venit sprijinul marilor puteri europene. Marea Britanie, Franța, Germania au anunțat că vor susține alianța americană-israeliană, lucru pozitiv din toate punctele de vedere. Își vor apăra interesele în Orientul Mijlociu, interese care nu cuprind doar regimul ayatolahilor din Iran. Apoi, este declarația foarte ponderată a Moscovei, care a anunțat că țările BRICS nu vor sprijini regimul de la Teheran. E foarte important lucrul acesta. Posibilitatea unui Al Treilea Război Mondial se îndepărtează în acest moment. China și Rusia nu vor interveni, cel puțin direct, în favoarea Iranului. Am înțeles că Beijingul, totuși, va furniza armament regimului de la Teheran. E un regim reprezentat de un ayatolah interimar, care a anunțat că nu vrea să negocieze sub nicio formă cu America, în timp ce Donald Trump spunea că regimul de acolo e dornic de negocieri. Mă rog, în mijlocul luptei, e normal să aibă loc astfel de declarații. E de remarcat că se redeschid aeroporturile din regiune, în Dubai mai ales, și înțeleg că, în seara asta, trebuie să se deschidă și aeroportul internațional din Israel. Asta înseamnă că spațiul aerian este foarte bine controlat acum. Sunt semne bune care ne arată că situația intră sub controlul aliaților. Eu, personal, sunt optimist că lucrurile merg în direcția cea bună. Direcția cea bună înseamnă schimbarea regimului fundamentalist de la Teheran și renunțarea sa la armele nucleare.

Regimul de la Teheran se clatină. Care e viitorul Iranului?

Nu cred sub nicio formă că Iranul va deveni o democrație liberală; probabil că lupta dintre clerici și militari va începe și va fi câștigată de militari. Apoi, Iranul va ajunge un regim de tipul celui egiptean. Știți bine cum a fost îndepărtat regimul în timpul primăverii arabe. Unii credeau că regimurile autoritare de acolo pot fi schimbate cu democrații. Așa era evaluarea de atunci, ce putem spune. S-a produs schimbarea și a venit la cârmă Abdel Fattah el-Sisi, fost general șef al serviciilor secrete, care ține țara sub control cu ajutorul armatei. Mă rog, asta e cultura, așa e situația. În orice caz, țara e stabilă, există ordine sub un regim hibrid. E îndreptată spre dialog, diplomație, negociere, schimburi comerciale cu Occidentul și așa mai departe. Dacă Iranul ajunge și el la această situație, înseamnă că demersul militar american-israelian a fost un succes. Faptul că Franța a trecut de la un 'nu' aproape complet oferit sâmbătă, prin vocea președintelui Macron, la un 'da' acum, de când a fost lovită baza franceză de la Abu Dhabi, ne arată ceva. Franța a înțeles mai bine chestiunea iraniană și vine alături de America. Marea Britanie și ea a permis, destul de târziu, într-adevăr, dar a permis, bombardierelor americane să folosească baza aeriană din Oceanul Indian. Și asta ne arată ceva. A venit abia după ce câteva rachete iraniene au căzut și pe acolo, pe la Diego Garcia. Chiar și Emiratele Arabe Unite s-au arătat disponibile pentru a ajuta la această operațiune. Toate aceste evenimente ne confirmă că lucrurile se mișcă și că regimul de la Teheran se clatină", a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Miza reală a războiului din Iran. Trump vrea schimbarea regimului de la Teheran. Tudor Curtifan: Ar fi istoric, dar există riscuri și o mare întrebare