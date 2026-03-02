FACIAS cere anchetă urgentă după moartea unei fetițe de 11 ani la Spitalul Județean Vâlcea, la cinci zile de la diagnosticarea gripei

O fetiță de 11 ani din județul Vâlcea a murit la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, pe data de 25 februarie 2026, după ce starea ei de sănătate s‑a agravat brusc. Cu câteva zile înainte, minora a fost diagnosticată cu gripă de tip A. Inițial, a fost consultată și trimisă acasă.

Ulterior, familia a revenit cu minora la spital în stare gravă. Copila a intrat în stop cardio‑respirator și medicii, deși au făcut manevre de resuscitare timp de peste o oră, nu au mai putut să o salveze.

FACIAS cere anchetă urgentă după moartea fetei de 11 ani din Vâlcea

În acest context, FACIAS solicită autorităților demararea unei anchete în cazul morții „minorei de 11 ani de la Spitalul Județean Vâlcea, survenit la cinci zile după un simplu diagnostic de gripă“.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită anchete și explicații urgente după moartea fulgerătoare a unei fetițe de 11 ani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, survenită la numai cinci zile după ce fusese consultată în aceeași unitate medicală și trimisă acasă cu diagnosticul de gripă de tip A“, transmite FACIAS.

Instituțiile sesizate de FACIAS

În continuare, FACIAS anunță că a sesizat conducerilor mai multor instituții, cerând verificări și măsuri urgente.

„Pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia, FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, solicitând verificări și măsuri imediate.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pe 25 februarie 2026, copila a decedat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, după ce a fost adusă de părinți în stare foarte gravă și a intrat în stop cardio-respirator. După aproximativ o oră și 40 de minute de manevre de resuscitare, medicii au declarat decesul.

Tragedia s-a produs la doar cinci zile după ce, sâmbătă, 21 februarie, minora fusese consultată la UPU Pediatrie din cadrul aceluiași spital, unde a fost diagnosticată cu gripă de tip A și lăsată să plece acasă, fără a fi internată. FACIAS a solicitat conducerii Spitalului Județean de Urgență Vâlcea să declanșeze o anchetă internă și să comunice concluziile acesteia și măsurile dispuse“, transmite FACIAS.

Alte clarificări cerute de FACIAS

„Solicitarea adresată unității medicale a vizat și clarificări privind evaluările clinice și deciziile medicale luate în cele două momente, conduita terapeutică adoptată, inclusiv oportunitatea inițierii tratamentului antiviral, precum și modul în care au fost respectate obligațiile de informare a aparținătorilor și protocoalele aplicabile în contextul sezonului gripal. FACIAS a solicitat Colegiului Medicilor Vâlcea să declanșeze o anchetă disciplinară și să verifice conduita profesională a personalului medical implicat, sub aspectul respectării normelor deontologice, al standardelor profesionale și al eventualelor abateri de la protocoalele medicale aplicabile“, notează FACIAS.

De ce a sesizat FACIAS Direcția de Sănătate Publică Vâlcea

„De asemenea, FACIAS a sesizat Direcția de Sănătate Publică Vâlcea și a cerut verificarea respectării normelor legale și administrative aplicabile unității sanitare, inclusiv în ceea ce privește organizarea activității medicale, respectarea protocolului de triaj, circuitul documentelor medicale, obligațiile de informare și eventualele disfuncționalități sistemice sau administrative care ar fi putut influența evoluția acestui caz. FACIAS va monitoriza acest caz și demersurile întreprinse de autoritățile competente, până la clarificarea circumstanțelor și a vinovăției cadrelor medicale implicate“, a mai transmis FACIAS.

Vezi și - Cum să faci diferența între răceala obișnuită și „supergripa”. Iată simptomul cheie