Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu (Saudi Aramco) a fost atacată. Primele imagini / video

Gigantul petrolier Saudi Aramco ar fi oprit operațiunile la rafinăria Ras Tanura din Arabia Saudită după un atac cu drone în zonă.
Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu, a companiei Saudi Aramco, a fost atacată cu drone în cursul dimineții de luni, 2 martie 2026. Incidentul ar fi determinat conducerea rafinăriei să sisteze operațiunile, ca măsură de precauți, potrivit Reuters.
Arabia Saudită a declarat că a respins dronele care încercau să atace rafinăria de petrol Ras Tanura, a relatat agenția oficială de știri SPA, citând un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.
„Două drone care încercau să atace rafinăria Ras Tanura în această dimineață au fost interceptate și distruse”, a declarat purtătorul de cuvânt.
„Un foc limitat a fost rezultatul căderii de șrapnel în timpul operațiunii de interceptare, fără victime civile”, au mai transmis autoritățile.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că operațiunea de interceptare a dus la căderea de șrapnel în apropierea civililor și a obiectelor civile, mai scrie Andalou.
Exclusive from inside Saudi Aramco. pic.twitter.com/wZJa4IAApl— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) March 2, 2026
de Anca Murgoci