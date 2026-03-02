Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu (Saudi Aramco) a fost atacată. Primele imagini / video

Cea mai mare rafinărie de petrol din Orientul Mijlociu, a companiei Saudi Aramco, a fost atacată cu drone în cursul dimineții de luni, 2 martie 2026. Incidentul ar fi determinat conducerea rafinăriei să sisteze operațiunile, ca măsură de precauți, potrivit Reuters.

Arabia Saudită a declarat că a respins dronele care încercau să atace rafinăria de petrol Ras Tanura, a relatat agenția oficială de știri SPA, citând un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ziua 3 de război, mize strategice. De ce „arma supremă” Ormuz nu a fost folosită decât ca amenințare

„Două drone care încercau să atace rafinăria Ras Tanura în această dimineață au fost interceptate și distruse”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Un foc limitat a fost rezultatul căderii de șrapnel în timpul operațiunii de interceptare, fără victime civile”, au mai transmis autoritățile.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că operațiunea de interceptare a dus la căderea de șrapnel în apropierea civililor și a obiectelor civile, mai scrie Andalou.

CITEȘTE ȘI - Anunțul zilei de la Cotroceni, în contextul războiului din Orientul Mijlociu