Germania anunţă că susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară

Guvernul german împărtăşeşte obiectivul SUA de a pune capăt programelor nuclear şi balistic ale Iranului, a declarat cancelarul Friedrich Merz duminică, care a atras totuşi atenţia asupra riscurilor existente, transmit Reuters şi AFP.

Împărtăşim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii şi oprit armamentul nuclear şi balistic periculos, a declarat Merz în faţa presei.

De partea sa, Franţa a denunţat atacurile masive şi nejustificate efectuate de Iran contra ţărilor din Golf şi Iordaniei.

Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite de atacuri masive şi nejustificate ale Iranului. Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales, a postat şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot pe platforma X.

Am transmis fiecăreia dintre aceste ţări deplina solidaritate şi sprijinul total ale Franţei, a adăugat reprezentantul Parisului.