DCNews Stiri Internațional Germania anunţă că susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară
Data publicării: 18:51 01 Mar 2026

Germania anunţă că susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară
Autor: Mihai Ciobanu

Friedrich Merz îi cere lui Zelenski să oprească exodul tinerilor ucraineni spre Germania: Să-şi facă datoria în ţara lor Sursa Foto: Agerpres. Friedrich Merz, liderul CDU

Cancelarul Friedrich Merz a anunţat că Germania susţine obiectivul SUA de a pune capăt programului iranian de înarmare nucleară.

Guvernul german împărtăşeşte obiectivul SUA de a pune capăt programelor nuclear şi balistic ale Iranului, a declarat cancelarul Friedrich Merz duminică, care a atras totuşi atenţia asupra riscurilor existente, transmit Reuters şi AFP.

Împărtăşim interesul SUA de a vedea încheiat acest regim al terorii şi oprit armamentul nuclear şi balistic periculos, a declarat Merz în faţa presei.

Citiţi şi: Război SUA și Israel vs. Iran. Update: Netanyahu anunţă că loviturile asupra Teheranului se vor intensifica

De partea sa, Franţa a denunţat atacurile masive şi nejustificate efectuate de Iran contra ţărilor din Golf şi Iordaniei.

Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite de atacuri masive şi nejustificate ale Iranului. Arabia Saudită, Qatar, Bahrein, Kuweit, Oman, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales, a postat şeful diplomaţiei franceze Jean-Noel Barrot pe platforma X.

Am transmis fiecăreia dintre aceste ţări deplina solidaritate şi sprijinul total ale Franţei, a adăugat reprezentantul Parisului. 

germania
sua
razboi
iran
