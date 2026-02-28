Ursula von der Leyen și Antonio Costa, reacție după atacurile din Iran

Evoluţiile din Iran sunt extrem de îngrijorătoare, afirmă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declaraţie comună, dată publicităţii sâmbătă pe site-ul Comisiei Europene, după atacurile comune ale Israelului şi SUA asupra Iranului.

"Rămânem în contact strâns cu partenerii noştri din regiune", subliniază cei doi lideri, reafirmându-şi "angajamentul neclintit faţă de protejarea securităţii şi stabilităţii regionale".

Potrivit acestora, asigurarea siguranţei nucleare şi prevenirea oricăror acţiuni care ar putea escalada şi mai mult tensiunile sau ar putea submina regimul global de neproliferare sunt de o importanţă critică.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni extinse ca răspuns la acţiunile regimului "criminal" din Iran şi ale Gărzilor Revoluţionare şi a promovat constant eforturile diplomatice menite să abordeze programele nucleare şi balistice printr-o soluţie negociată, se mai spune în declaraţia comună.

"În strânsă coordonare cu statele membre ale UE, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că cetăţenii UE din regiune se pot baza pe sprijinul nostru deplin. Facem apel la toate părţile să dea dovadă de reţinere maximă, să protejeze civilii şi să respecte pe deplin dreptul internaţional", îndeamnă Ursula von der Leyen şi Antonio Costa.