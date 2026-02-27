Tramvai deraiat în Milano. Un mort și cel puțin 20 de răniți / video

Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii accidentului. Mai multe ambulanţe au sosit la faţa locului, potrivit unui jurnalist AFP citat de Agerpres.

Tramvaiul a deraiat în timp ce circula pe strada Vittorio Veneto, în Milano.

Forţele de ordine au blocat întreaga zonă la locul producerii accidentului, împiedicând mulţimea să se apropie.

"Am auzit o explozie puternică", a declarat Anna, o tânără de 27 de ani care se afla în biroul ei din apropiere în momentul accidentului.

"Am văzut că o parte a tramvaiului s-a izbit de un magazin", a adăugat tânara pentru AFP.

Cinci ambulanţe au sosit la locul incidentului, în timp ce echipele de protecţie civilă au instalat un cort pentru a-i ajuta pe cei răniţi, au declarat martori pentru Reuters.