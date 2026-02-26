Bansko, stațiunea de schi care a devenit paradisul nomazilor digitali

Firme luminoase stridente, în stilul unui sex club, muzică tehno, agenţi de recrutare pentru restaurante, îşi aminteşte această fostă graficiană de 47 de ani din Paris, potrivit AFP.

În această localitate de munte din sud-vestul Bulgariei, Anne, soţul ei şi cei doi copii ai lor şi-au găsit echilibrul, iar azi fac parte dintre cele câteva sute de familii provenite din diverse locuri de pe glob şi care s-au stabilit definitiv aici, dinamizând economia locală, dependentă până în acel moment de sporturile de iarnă.

În spatele caselor de piatră şi a străzilor pavate din această comunitate de 10.000 de locuitori se prefigurează silueta vârfurilor carstice ale Munţilor Pirin, dominate de Muntele Vihren (2.914 m). Cei 75 de kilometri de piste care alcătuiesc domeniului schiabil au găzduit în ultimii ani concursuri din Cupa Mondială.

La mai puţin de două ore de capitala Sofia şi la două ore şi jumătate de coastele Greciei, înconjurat de izvoare termale, oraşul atrage acum atât prin calitatea vieţii de aici, conexiunea rapidă la internet, dar şi prin fiscalitatea bulgară avantajoasă.

Brutari şi nomazi digitali

Pentru Anne Dupal şi soţul ei, Christian Rudnicki, de asemenea fost grafician, Bansko, unde aceştia au deschis o mică brutărie, oferă un amestec neaşteptat de apropriere rurală şi deschidere internaţională.

Christian Rudnicki se bucură că o are pe bunica alături, care tocmai ce mi-a adus roşii şi ierburi aromatice, iar acum întâmpină o familie de indonezieni la brutărie, în timp ce Anne Dupal spune că este sedusă de identitatea locală puternică.

În centrul vechi al oraşului, un fost magazin de mari dimensiuni a fost transformat într-un spaţiu modern de coworking, unde lui Oscar Train îi place să vină să lucreze.

Acest tânăr danez în vârstă de 25 de ani s-a mutat la Bansko în 2021, atras de comentariile elogioase pe care le citise pe reţelele de socializare şi de perspectiva de a plăti 10% impozit şi care în Regatul Unit ar fi fost de 45.

Şi-a cunoscut soţia, şi ea nomadă digital, iar iarna nu e nimic mai bun decât să-ţi începi ziua cu două ore pe pârtie, graţie decalajului orar faţă de Londra, unde se află compania de asigurări unde lucrează.

Primarul Bansko, Stoycho Banenski, spune că nu reuşeşte să estimeze numărul exact de străini instalaţi, însă amploarea fenomenului se măsoară în spaţiile de coworking unde se află între 500 şi 600 de persoane.

Salvator montan, Banenski vede în acest succes o alternativă binevenită la economia sporturilor de iarnă din ce în ce mai fragilizate de schimbările climatice.

Potrivit unui raport din februarie 2026 al Institutului Market Economics, un think tank cu sediul la Sofia, instalarea străinilor contribuie la nivelarea caracterului sezonier al veniturilor.

Gentrificare

Printre aceştia, septuagenara Lilia Tes a explicat că a căutat un mic oraş în Europa unde putem profita de calm, de pădure, fără muzee.

Bibliotecară la Sankt Petersburg până în anii 1990, apoi relocată în Israel, a cumpărat un apartament aici în 2017 şi vine de mai multe ori pe an.

Svitlana Karabin şi Viktor Vavrynchuk, doi artişti ucraineni, au ajuns aici în urmă cu opt luni. Vând covoare tradiţionale din lână de oaie, ţesute de mătuşa lui Viktor.

Cei doi soţi, amândoi având în jur de 40 de ani, se proclamă nomazi în suflet, apreciază amabilitatea locuitorilor, precum şi multitudinea naţionalităţilor întâlnite. Călătoreşti prin toată lumea fără să călătoreşti, a spus Svitlana.

În oraş au înflorit cafenele şi restaurante de lux, iar tinerii profită, spune Nikola Kalistrin, de 29 de ani, originar din Bansko.

Această internaţionalizare, care culminează cu Nomad Fest în perioada verii - o săptămână de activităţi culturale care celebrează modul de viaţă nomad - are de asemenea şi reversul său, a constatat Anne Dupal: creşterea costului vieţii.

Există o gentrificare legată, cred eu, din păcate, de persoane ca noi, dar şi de mulţi bulgari care îşi părăsesc oraşele, a subliniat ea.