€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Cum te poate afecta zgomotul produs de traficul rutier nocturn: Avertismentul cercetătorilor
Data publicării: 21:15 25 Feb 2026

Cum te poate afecta zgomotul produs de traficul rutier nocturn: Avertismentul cercetătorilor
Autor: Elena Aurel

trafic noaptea Sursa foto: Freepik, @ibocandkab

Un studiu european arată că expunerea la zgomotul traficului nocturn poate produce modificări ale colesterolului și ale altor markeri ai grăsimilor din sânge.

Expunerea la zgomotul produs de traficul rutier din timpul nopţii ar putea fi asociată cu modificări subtile, dar măsurabile, ale colesterolului sangvin şi markerilor grăsimilor din sânge, potrivit unui amplu studiu european, la care a participat şi Universitea Oulu din Finlanda, informează Xinhua şi Agerpres. 

Într-un comunicat de presă publicat miercuri, universitatea finlandeză a transmis că acest studiu, apărut în revista Environmental Research, a analizat date obţinute de la peste 270.000 de adulţi din trei mari cohorte populaţionale europene: UK Biobank, Rotterdam Study şi Northern Finland Birth Cohort 1966.

Oamenii de ştiinţă au efectuat o modelare computerizată care a combinat zgomotul traficului rutier nocturn şi adresele participanţilor, folosind hărţi acustice naţionale. Analiza s-a concentrat pe expunerea din timpul nopţii, deoarece există o probabilitate mai mare ca oamenii se afle în locuinţele lor în intervalul nocturn şi pentru că zgomotul poate să interfereze cu somnul, a explicat acelaşi comunicat.

Folosind metode analitice avansate, cercetătorii au măsurat 155 de biomarkeri din eşantioanele sangvine, fapt care le-a permis să asocieze expunerea pe termen lung la zgomotul nocturn cu schimbări metabolice specifice detectabile în sânge.

Studiul a descoperit că modificările din lipidele sangvine măsurate au apărut dincolo de pragul de 50 de decibeli (dB) şi au devenit tot mai pronunţate pe măsură ce nivelurile de zgomot au crescut. În special, zgomotul traficului rutier nocturn de peste 55 dB a fost asociat cu niveluri mai mari ale colesterolului total, ale colesterolului LDL - adeseori supranumit "colesterol rău" - precum şi cu măsurători legate de alte lipide, inclusiv acizii graşi şi lipidele membranare.

Aceşti indicatori sunt recunoscuţi pe plan larg drept factori asociaţi cu sănătatea cardiovasculară şi cu cea a metabolismului. Pentru cei mai mulţi biomarkeri, cercetătorii au raportat un tipar expunere-răspuns, ceea ce se poate traduce astfel: cu cât nivelul zgomotului este mai mare, cu atât mai evidente sunt modificările moleculare.

Legătura dintre poluarea fonică și bolile cardiovasculare

Potrivit lui Yiyan He, cercetătoare la studii doctorale la Universitatea Oulu, descoperirea sugerează că zgomotul traficului nocturn ar putea afecta sănătatea metabolismului "într-un mod subtil, dar consistent". Deşi modificările pentru fiecare individ sunt mici, ea a remarcat că un număr foarte mare de oameni sunt expuşi la zgomotul produs de trafic, ceea ce înseamnă că chiar şi cele mai modeste modificări semnalate au implicaţii medicale care ţin de domeniul sănătăţii publice.

Sylvain Sebert, profesor la Universitatea Oulu, consideră că aceste rezultate pot evidenţia căile biologice care ar putea explica legături anterior observate între zgomotul traficului şi bolile cardiovasculare, precum şi cu bolile metabolice, adăugând că zgomotul de mediu ar trebui să fie considerat mai degrabă un risc real pentru sănătate decât o simplă neplăcere trecătoare.

Oamenii de ştiinţă au mai spus că reducerea zgomotului generat de traficul rutier nocturn ar putea contribui la scăderea efectelor metabolice asociate şi au îndemnat, de asemenea, la adoptarea unor măsuri de reducere a zgomotului în planificarea urbană şi transporturi, precum şi la proiectarea unor clădiri care să prioritizeze mediile de dormit mai liniştite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

boli cardiovasculare
zgomot
trafic
grasime
metabolism
studiu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump și Zelenski, convorbire crucială înaintea negocierilor decisive cu Rusia
Publicat acum 13 minute
Părintele Pimen Vlad: Ții Postul Paștelui? În fiecare borș pune acest ingredient-minune
Publicat acum 32 minute
Elveția, țară neutră, se aliniază UE în ceea ce privește importul de GNL rusesc
Publicat acum 37 minute
Bolojan, întâlnire la Bruxelles cu europarlamentari din coaliție. Despre ce au discutat
Publicat acum 43 minute
Ea e deputata POT care vrea să interzică Rock-ul în Postul Paștelui
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Alertă extremă în Galați și Tulcea: Adăpostiți-vă în beciuri / Update: MApN, precizări
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 32 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close