Alertă extremă în Galați: Adăpostiți-vă în beciuri. Stați departe de geamuri și pereți exteriori

Miercuri seară, în jurul orei 18:18, locuitorii din județul Galați au fost informați printr-un mesaj RO-ALERT de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul proximității zonei de granița cu Ucraina.

Oamenii au fost informați să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu se află în apropierea unui astfel de adăpost, cetățenilor li se recomandă să stea în locuințe, departe de geamuri și pereți exteriori.