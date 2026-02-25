€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Stiri Alertă extremă în Galați: Adăpostiți-vă în beciuri. Stați departe de geamuri și pereți exteriori
Data actualizării: 18:24 25 Feb 2026 | Data publicării: 18:24 25 Feb 2026

BREAKING NEWS Alertă extremă în Galați: Adăpostiți-vă în beciuri. Stați departe de geamuri și pereți exteriori
Autor: Ioan-Radu Gava

637293864_864799816520816_4260946390966265338_n

Un mesaj RO-ALERT a fost emis, miercuri seară, în județul Galați, în care locuitorii sunt informații de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Miercuri seară, în jurul orei 18:18, locuitorii din județul Galați au fost informați printr-un mesaj RO-ALERT de posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul proximității zonei de granița cu Ucraina.

Oamenii au fost informați să-și păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

În cazul în care nu se află în apropierea unui astfel de adăpost, cetățenilor li se recomandă să stea în locuințe, departe de geamuri și pereți exteriori.Alertă extremă în Galați: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drone
galati
razboi rusia ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Alertă extremă în Galați: Adăpostiți-vă în beciuri. Stați departe de geamuri și pereți exteriori
Publicat acum 21 minute
5 motive pentru care scaunele din zonele de așteptare influențează experiența clienților
Publicat acum 25 minute
Noile programe pentru liceu, aprobate și pregătite pentru septembrie. Pe ce pun accent / video
Publicat acum 48 minute
Comisia Europeană contrazice Ungaria și Slovacia, după închiderea conductei Drujba
Publicat acum 59 minute
Atenție, firme! Un document uitat poate crește foarte mult impozitul pe clădiri
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 59 minute
Greșeala fatală a afaceristului din Iași care a murit împreună cu soția și bebelușul lor în accidentul de la Ciorteşti
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Reforma administrației adoptată de Guvernul Bolojan. Vasile Marica (SED-LEX): Practic mărește numărul de șefi!
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Horoscop 25 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Procurorul Bogdan Pîrlog s-a retras din cursa pentru șefia DIICOT/ UPDATE - Ministerul Justiției a reacționat
Publicat acum 8 ore si 15 minute
Blat pentru pariuri în fotbalul românesc: Jucători și oficiali, vizați de percheziții în 6 județe și București - VIDEO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close