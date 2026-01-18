€ 5.0894
Stiri

DCNews Stiri Un nou atac cu drone la graniţa României cu Ucraina. S-a dat Ro-Alert
Data publicării: 10:44 18 Ian 2026

Un nou atac cu drone la graniţa României cu Ucraina. S-a dat Ro-Alert
Autor: Florin Răvdan

drona atac Imagine cu o dronă. Foto: Pixabay / dronă ilustrativ

Federaţia Rusă a lansat un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

 

La doar 10 km de frontiera Ucrainei cu România, au fost depistate mai multe drone ale Federaţiei Ruse. Populaţia din Tulcea a primit Ro-Alert. 

"Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.

Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01.21. Starea de alertă a încetat la ora 01.40.

Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

De la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României", transmite MApN într-un comunicat de presă.

drone
ucraina
romania
Comentarii

