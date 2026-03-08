Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, președintele Juriului de Onoare al Asociației Române de Relații Publice, a vorbit despre rolul lui Titu Maiorescu ca promotor al spiritului critic și a explicat că gândirea critică presupune combaterea autoamăgirii și a imposturii. Potrivit acestuia, deși Titu Maiorescu a dezvoltat acest pilon, societatea românească nu l-a asimilat pe deplin.

„Știm despre Titu Maiorescu că este promotorul spiritului critic în cultura și civilizația românească. El, educat la marile universități europene, a avut contact direct cu această mentalitate, a venit cu un suflu înnoitor și a venit și cu acest spirit critic. Azi vorbim de gândire critică. Care ar fi elementele structurale ale acestei viziuni bazate pe spirit critic?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Cred că cel mai important lucru în această cultură critică este lupta împotriva autoamăgirii, a imposturii, că din autoamăgire apare impostura. Deci cel care se amăgește pe sine, îi amăgește și pe alții. După ce îi amăgești pe alții, trebuie să apelezi la strategii ale impostorului ca să nu se sesizeze că ești acolo unde nu meriți. Impostura vine de la post, loc, adică locul pe care îl ocupi.

Aș vrea să spun că această gândire critică este îndreptată împotriva gândirii deziderative, adică acea gândire care ia dorințele drept realitate, englezii îi spun wishful thinking. Noi îi spunem gândire deziderativă, de la termenul francez.

Deci dorințele noastre vrem să se confirme și atunci gândim în așa fel, ne deformăm gândirea pentru a ajunge la concluziile dorite. Dacă nu ai gândire critică se întâmplă asta și mă tem că la noi gândirea critică și acest pilon inaugurat și dezvoltat de Titu Maiorescu nu au învins”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun.

Care este „eșecul lui Maiorescu”

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun a explicat că, deși Titu Maiorescu a promovat o atitudine critică, rațională și obiectivă, societatea românească nu a reușit să asimileze pe deplin acest model.

„Eu am fost la o conferință organizată de Universitatea Titu Maiorescu, o conferință dedicată lui Titu Maiorescu, în urmă cu câțiva ani, și am vorbit despre acest lucru.

Cred că Nicolae Manolescu a spus „eșecul sacrificiului lui Maiorescu”. Eu l-aș parafraza spunând „eșecul lui Maiorescu”, pentru că societatea românească nu a ajuns nici până astăzi să asimileze această atitudine critică, rațională, obiectivă, imparțială și inclusiv autocritica”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

