€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Care este „eșecul lui Maiorescu”. Ce nu a reușit să facă societatea românească nici până astăzi / video
Data actualizării: 13:29 08 Mar 2026 | Data publicării: 12:43 08 Mar 2026

EXCLUSIV Care este „eșecul lui Maiorescu”. Ce nu a reușit să facă societatea românească nici până astăzi / video
Autor: Elena Aurel

protest bucuresti 2 (4) Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun a spus care este „eșecul lui Maiorescu” și ce nu a reușit să facă societatea românească nici până astăzi.

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun, președintele Juriului de Onoare al Asociației Române de Relații Publice, a vorbit despre rolul lui Titu Maiorescu ca promotor al spiritului critic și a explicat că gândirea critică presupune combaterea autoamăgirii și a imposturii. Potrivit acestuia, deși Titu Maiorescu a dezvoltat acest pilon, societatea românească nu l-a asimilat pe deplin. 

„Știm despre Titu Maiorescu că este promotorul spiritului critic în cultura și civilizația românească. El, educat la marile universități europene, a avut contact direct cu această mentalitate, a venit cu un suflu înnoitor și a venit și cu acest spirit critic. Azi vorbim de gândire critică. Care ar fi elementele structurale ale acestei viziuni bazate pe spirit critic?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Cred că cel mai important lucru în această cultură critică este lupta împotriva autoamăgirii, a imposturii, că din autoamăgire apare impostura. Deci cel care se amăgește pe sine, îi amăgește și pe alții. După ce îi amăgești pe alții, trebuie să apelezi la strategii ale impostorului ca să nu se sesizeze că ești acolo unde nu meriți. Impostura vine de la post, loc, adică locul pe care îl ocupi.

Aș vrea să spun că această gândire critică este îndreptată împotriva gândirii deziderative, adică acea gândire care ia dorințele drept realitate, englezii îi spun wishful thinking. Noi îi spunem gândire deziderativă, de la termenul francez.

Deci dorințele noastre vrem să se confirme și atunci gândim în așa fel, ne deformăm gândirea pentru a ajunge la concluziile dorite. Dacă nu ai gândire critică se întâmplă asta și mă tem că la noi gândirea critică și acest pilon inaugurat și dezvoltat de Titu Maiorescu nu au învins”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun. 

VEZI ȘI: Lecția lui Maiorescu pentru România. Ce putem învăța astăzi de la el / video

Care este „eșecul lui Maiorescu”

Prof. univ. dr. Dumitru Borțun a explicat că, deși Titu Maiorescu a promovat o atitudine critică, rațională și obiectivă, societatea românească nu a reușit să asimileze pe deplin acest model.

„Eu am fost la o conferință organizată de Universitatea Titu Maiorescu, o conferință dedicată lui Titu Maiorescu, în urmă cu câțiva ani, și am vorbit despre acest lucru.

Cred că Nicolae Manolescu a spus „eșecul sacrificiului lui Maiorescu”. Eu l-aș parafraza spunând „eșecul lui Maiorescu”, pentru că societatea românească nu a ajuns nici până astăzi să asimileze această atitudine critică, rațională, obiectivă, imparțială și inclusiv autocritica”, a spus prof. univ. dr. Dumitru Borțun la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dumitru bortun
DC EDU
titu maiorescu
sorin ivan
esec
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 47 minute
Semnal de alarmă privind AI: Suntem în epoca de piatră a inteligenței artificiale. Deocamdată trăim șocul, dar ce urmează?
Publicat acum 57 minute
Nicușor Dan, mesaj de 8 Martie: Din pǎcate, astǎzi nu toate femeile primesc flori și prețuire
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Prima țară care raționalizează benzina și motorina din cauza războiului cu Iranul. Cozi imense la pompe / video viral
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Așa arată alimentația celui mai longeviv bărbat (111 ani) din Statele Unite: Aceste trei alimente nu lipsesc niciodată
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Poliția și mascații au descins în direct la România TV / foto în articol
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Găsește pe cineva care se uită la tine așa cum se uită Țoiu la Ponta. Imagine de colecție / foto în articol
Publicat acum 2 ore si 42 minute
A fost desemnat noul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei. Update: Anunțul Israelului
Publicat acum 6 ore si 31 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: A fost desemnat un nou lider suprem în Iran / China vorbește despre o confruntare cu SUA
Publicat acum 4 ore si 27 minute
Imagini publicate din greșeală cu mesajul lui Vladimir Putin de Ziua Femeii. Cum ar fi fost surprins liderul de la Kremlin / video viral
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close