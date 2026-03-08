Derby cu scântei. Rapid și Universitatea Craiova au remizat în Giulești, după un meci cu incidente

Meciul nu a fost lipsit de incidente. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene împotriva suporterilor iar meciul a fost pe cale să fie întrerupt din cauza scandărilor rasiste ale fanilor Craiovei.

Liderul clasamentului Universitatea Craiova a deschis scorul prin Nicuşor Bancu (49), cu un şut din unghi. Rapid a egalat prin Alexandru Dobre (55), după o minge bâlbâită de apărarea oaspeţilor la un corner şi o minge respinsă de portarul Laurenţiu Popescu la lobul lui Constantin Grameni.

Jocul a fost unul închis, cu puţine ocazii de gol. Rapid a mai avut o şansă notabilă prin Claudiu Petrila (23), dar şutul acestuia a ocolit poarta. Universitatea a avut o oportunitate la şutul lui Tudor Băluţă (68), reţinut de Marian Aioani.

În min. 63, jocul a fost întrerupt timp de trei minute din cauza gazelor lacrimogene de care au făcut uz jandarmii.

În min. 82, meciul a fost întrerupt pentru două minute din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor.

Rapid are o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două egaluri şi un eşec).

Universitatea e neînvinsă de şase etape, în care a înregistrat patru victorii şi două egaluri.

În tur scorul a fost egal, 2-2.

FC Rapid Bucureşti - Universitatea Craiova 1-1 (0-0), Arena Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Alexandru Dobre (55), respectiv Nicuşor Bancu (49).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Octavian Goga (Braşov) - LPF