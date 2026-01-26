Exercițiile fizice care te ajută să trăiești mai mult, potrivit unui studiu pe 111.000 de oameni

Miscarea conteaza, dar nu în modul în care știam până acum. Un studiu amplu sugerează că exercițiile fizice care te ajută să trăiești mai mult nu sunt neapărat cele pe care le faci cel mai des, ci cele pe care le variezi inteligent.

Un material publicat recent în Women’s Health arată că diversitatea activităților fizice are un impact mai mare asupra longevității decât simpla acumulare de ore de antrenament. Pe scurt, corpul pare să răspundă mai bine la schimbare decât la rutină.

Când rutina devine o limită

Mulți oameni ajung să se atașeze de un singur tip de mișcare. Alergarea zilnică, aceeași clasă de fitness, același set de exerciții la sală funcționează, e confortabil, oferă rezultate vizibile. Problema apare pe termen lung.

Specialiștii avertizează că această consecvență, deși lăudabilă, poate deveni o frână atunci când obiectivul este sănătatea durabilă. „Problema este că, deși fidelitatea față de un singur tip de exercițiu arată dedicare, ar putea să nu fie strategia optimă dacă visezi la o viață lungă și sănătoasă”.

Ce arată datele din studiu

Cercetarea a analizat obiceiurile de mișcare ale peste 111.000 de oameni, monitorizați pe o perioadă de mai bine de 30 de ani. Participanții aveau rutine variate, de la mers pe jos și jogging, până la ciclism, exerciții cu greutăți sau activități cotidiene precum grădinăritul ori urcatul scărilor.

Rezultatele, publicate în BMJ Medicine, sunt clare. Persoanele care au combinat mai multe tipuri de activitate fizică au avut o stare de sănătate mai bună și o speranță de viață mai mare. Practic, exercițiile fizice care te ajută să trăiești mai mult sunt cele care scot corpul din monotonia mișcării repetitive.

Diferența care contează cu adevărat

Cei care au avut antrenamente variate au prezentat un risc cu 19% mai mic de deces prematur comparativ cu cei care făceau mereu același tip de mișcare. Interesant este că diferența s-a menținut indiferent de nivelul total de activitate fizică.

Mesajul cercetătorilor este simplu: „Nu contează atât de mult dacă stai cinci ore sau zece ore pe săptămână la sală, ci ce anume faci în timpul acela”.

De ce funcționează diversitatea

„Tipurile diferite de mișcare lucrează corpul în moduri diferite. Când combini mai multe forme de activitate fizică, nu îți antrenezi doar mușchii, ci pui în mișcare sisteme diferite ale organismului, inclusiv pe cele care țin de starea mentală. Pe termen lung, acest mix ajută la menținerea unui echilibru mai bun și reduce riscul ca anumite zone ale corpului să fie suprasolicitate sau ignorate”, explică Han Han, cercetător postdoctoral la Harvard T.H. Chan School of Public Health și autor principal al studiului.

Aceeași idee este susținută și de Albert Matheny, nutriționist și antrenor, cofondator SoHo Strength Lab: „Corpul este forțat să se adapteze atunci când este confruntat cu stimuli diferiți, iar această capacitate a sa, de a se adapta, te face mai rezistent. Când îi oferi organismului mai mult de un singur tip de provocare, îl antrenezi să facă față unei game largi de solicitări, ceea ce se leagă direct de longevitate. Este similar cu a învăța mai multe limbi străine în loc de una singură, creierul devine mai flexibil și mai capabil”.

Recomandări de la specialiști

Vestea bună este că nu trebuie să îți schimbi complet rutina. Cercetătorii subliniază că orice formă de mișcare este benefică și că nu e nevoie de un program complicat sau de zece sporturi diferite.

Dacă alergarea este activitatea ta preferată, nu există niciun motiv să renunți. Important este să adaugi, ocazional, alte tipuri de efort: înot, ciclism, exerciții de forță sau variații în structura antrenamentelor. „Chiar și la antrenamentele de forță poți varia exercițiile de la o sesiune la alta”.

Matheny atrage atenția că și activitățile considerate banale contribuie la acest mix benefic: grădinăritul, urcatul scărilor, plimbările mai lungi, joaca activă cu copiii sau cu animalele de companie, toate acestea contează.

Mișcare variată, motivație mai mare

Un alt avantaj al diversității este că reduce plictiseala și crește șansele de a rămâne activ pe termen lung. „Atunci când repeți aceleași exerciții săptămână după săptămână, nu doar că anumite progrese încetinesc, dar apare și plictiseala, care slăbește motivația. Introducerea unor activități noi schimbă dinamica și face mișcarea mai ușor de susținut în timp”, completează Matheny.

În plus, alternarea exercițiilor protejează articulațiile și mușchii. Repetarea aceluiași tip de mișcare suprasolicită aceleași zone, crescând riscul de accidentări. Variația distribuie efortul și oferă corpului timp de refacere.

Concluzia cercetătorilor

Mesajul final este ușor de aplicat. Nu renunța la ceea ce îți place, dar nu te limita la un singur tip de mișcare. Exercițiile fizice care te ajută să trăiești mai mult sunt cele care îți pun corpul în situații diferite, îl provoacă și îl mențin adaptabil.

„Un stil de viață activ și variat nu doar că te ajută să trăiești mai mult, dar te ajută să trăiești mai bine, cu un corp mai rezistent, mai flexibil și mai capabil să facă față provocărilor pe care viața ți le pune în cale”, explică Han Han.

Astfel, dacă te gândești să încerci yoga, să alternezi alergarea cu câteva lungimi de bazin sau să schimbi traseul obișnuit de plimbare, studiul oferă un argument solid.