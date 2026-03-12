€ 5.0938
DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Peste 11 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 12 martie, 2026
Data actualizării: 18:50 12 Mar 2026 | Data publicării: 15:58 12 Mar 2026

LOTO: Peste 11 milioane de euro report la extragerea Joker de joi, 12 martie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto6

LOTO. Joi, 12 martie,  2026, au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 12 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 martie, 2026, Loteria Romana a acordat 55.824 de castiguri in valoare totala de peste 6,38 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro)

LOTO. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 51,188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe  platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea principala Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

LOTO. La tragerea principala Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Oradea.

LOTO. La tragerea suplimentara Joker, la categoria a III-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate  131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea suplimentara Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat 4 castiguri a cate  72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cugir, Ploiesti si Adjud si cel de-al patrulea pe AmParcat.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 12 martie, 2026


Loto 6/49:  19, 29, 6, 36, 38, 45

Noroc:  2, 3, 9, 3, 4, 0, 9

Joker:  19, 20, 24, 7, 28  +10

Noroc Plus:  8, 4, 1, 4, 7, 8

Loto 5/40: 29, 18, 12, 30, 27, 26

Super Noroc:  2, 9, 6, 2, 1, 9

