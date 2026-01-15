€ 5.0891
LOTO: Report de milioane de euro la Joker și Loto 6/49, la extragerile de joi, 15  ianuarie, 2026
Data publicării: 14:55 15 Ian 2026

LOTO: Report de milioane de euro la Joker și Loto 6/49, la extragerile de joi, 15  ianuarie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

Loto2

LOTO. Joi, 15 ianuarie, 2026,  au  loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

 

LOTO. Joi, 15  ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie 2026, Loteria Romana a acordat 33.675 de castiguri in valoare totala de peste 2,53 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,54 milioane de lei (peste 3,05 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 47,52 milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 690.000 de lei (peste 135.600 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 261.800 de lei (peste 51.400 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 224.000 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 42.300 de lei. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 157.200 de lei (peste 30.900 de euro).

Rezultatele tragerii de joi, 15 ianuarie, 2026


Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

