DCNews Lifestyle Concursuri LOTO. Report de peste 7,49 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 13 noiembrie, 2025
Data publicării: 13:41 13 Noi 2025

LOTO. Report de peste 7,49 milioane de euro la Joker, la extragerea de joi, 13 noiembrie, 2025
Autor: Crişan Andreescu

Loto2
 

Joi, 13 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste  36.200 de castiguri in valoare totala de 52,27 milioane de lei.

DC News va publica rezultatele extragerilor începând cu orele 18,30.

SUPLIMENTAR 200.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49

LOTO. In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 9.11.2025, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 200.000 de lei pentru tragerea din data de 13.11.2025.

LOTO. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 787.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 38,13 milioane de lei (peste 7,49 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 110.200 de lei (peste 21.600 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.100 de euro), iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 41.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.000 de lei. 

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Noroc de duminica, 9 noiembrie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 60.352,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu.

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 9 noiembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 241.000,91 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Dej.

LOTO. Reamintim faptul ca, la tragerea Loto 6/49 de duminica, 9 noiembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 49.149.676,24 de lei (peste 9,66 milioane  de euro).

LOTO. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura  varianta la Loto 6/49 si o varianta Noroc. Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc si al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.

 Rezultatele tragerii de joi, 13 noiembrie, 2025
 

Loto 6/49: 

Noroc: 

Joker: 

Noroc Plus: 

Loto 5/40: 

Super Noroc: 

