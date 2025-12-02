Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

”Dar dacă....? Mizele alegerilor pentru Primăria Genrala a Municipiului București sunt cu totul altele decât cele edilitare la care foarte mulți se gândesc! Diferența dintre ce cred cetățenii și ce urmăresc politicienii poate fi enormă. Pe 7 decembrie s-ar putea să constatăm asta! Nu, nu sunt doar alegeri pentru Primarul General. Oricum votul de la Capitală avea o componentă politică mult mai mare decât cel de la sectoare.

Dacă acolo conta mult latura gospodărească, PMB este văzută de mulți că un fel de perlă a Coroanei cu o componentă politică foarte pronunțată, o posibilă trambulină către funcția supremă în stat iar politicienii percep în primul rând această miză! Cu atât mai mult politicienii care ajung la Cotroceni plecând din biroul de vis a vis de parcul Cișmigiu...

Ultimul sondaj de opinie realizat de Atlasintel arată o ierarhie foarte interesantă:

Daniel Băluță- 23,3%

Anca Alexandrescu- 23,2%

Ciprian Ciucu- 21,7%

Cătălin Drulă- 15,5%

Ana Ciceală- 8,4%

Cum marja de eroare este de +/- 2% , e lesne de înțeles că oricare dintre primii 3 ar putea fi pe primul loc . Iar acum vă supun atenției un scenariu: ce câștigător credeți că ar fi cel mai util pentru domnul președinte Dan? Indiciu: actualul mandat e unul scurt, câștigătorul intră intr-un birou deja înconjurat de un Consiliu General configurat și niște directori numiți de fostul edil. Aceste aranjamente sunt deja stabilite și greu de modificat de persoana care va câștigă duminică.

Dintre toți candidații, în această ecuație se pot descurcă mai bine cei cu experiență de primar iar ei sunt Băluță și Ciucu. Ceilalți ar fi prizonierii lucrurilor deja stabilite până la următoarele alegeri din 2028 când se joacă și Consiliul.

Pentru cineva care și-ar dori prezervarea situației actuale, convenabili ar fi cei ce nu pot nu știu sau nu intenționează să facă slalom printre jaloanele deja existente. Da, Drulă ar putea fi unul dintre ei, dar e canibalizat de Ciceală. A pierdut plutonul.

Ciucu și Băluță au personalitate și știu harta, deci pot fi periculoși.

Doamna Anca ar avea aici un dublu avantaj pe termen mediu, din perspectiva domnului președinte care cu siguranță se gândește la un al doilea mandat. Toți președinții de după '90 au avut un al doilea mandat cu excepția lui Constantinescu dar el a ales să nu mai candideze!

Domnul Dan și echipa știu foarte bine că în 2030 nu se mai poate repeta conjunctura favorabilă de care au avut parte. Nu ai parlamentarele în același an cu prezidențialele! Toate partidele "bune" sunt în Coaliție la guvernare iar guvernarea erodează. Mai ales când premierul vorbește zilnic de tăieri, restructurări și taxe, în plină campanie electorală pentru PMB, deși Coaliția pe care se sprijină guvernul are trei candidați care dau piept cu un electorat mai sofisticat!

Sigur, te poți întreba dacă Bolojan face asta intenționat... Domnul Dan e independent, iar în momentul în care se va bate pentru un al doilea mandat Parlamentul e deja ales cu un an și ceva înainte! Iar acolo configurația va fi alta decât acum... Pe cine să se bazeze deci?

Un om gospodar își face vara sanie și iarnă căruță! Da, e doar o zicală... Dar și în politică se poate lucra la o conjunctură favorabilă încă din timp! Un "suveranist" la PMB ar fi sperietoarea ideală de folosit timp de câțiva ani pentru a încolona în spatele actualului președinte și pe aceia care nu l-ar fi votat vreodată nici acum și nici în viitor!

Rețineți scenariul pentru că duminică nu cred că se joacă doar latura gospodărească... Sigur, asta nu înseamnă că domnul Dan ar trage sfori și votul nu contează... Înseamnă că nu va fi supărat în realitate dacă doamna care în sondaje e în spatele lui Băluță la 0,1 procente distanță ajunge în biroul de vis a vis de parcul Cișmigiu!” scrie jurnalistul Răzvan Dumitrescu, pe Facebook, despre alegerile locale pentru Primăria Municipiului București, de duminică, 7 decembrie.