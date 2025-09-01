Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

București, luni, 1 septembrie 2025, seara, pe Kiseleff, înainte de semaforul din Piața Victoriei se face un mic ambuteiaj. La radioul mașinii, se aude cum premierul Bolojan își asumă una dintre răspunderile Guvernului.

Autobuzul turistic supraetajat care circulă prin oraș, după o pauză de peste 5 ani, are la bord... patru călători. Nimeni n-a coborât la Muzeul Țăranului, probabil cei patru fac turul complet și nu profită de sistemul hop-on, hop-off. De altfel, nici nu au de ce să coboare: ultimul vizitator intră la muzeele din București la ora 17.

Un bilet pentru adulți costă 70 de lei (14 euro), pentru copii prețul e la jumătate. Cei patru-nu îmi dau seama de vârstele copiilor- or fi plătit în jur de două sute de lei. Restul, că trebuie să coste ceva mai mult o plimbare cu autobuzul de două etaje, îl acoperă STB-ul, adică municipalitatea, adică bucureștenii.

Nu ar fi mai ieftin să-i plimbe pe turiști cu taxiul? Oricum, pe prima bandă-chipurile, banda pentru autobuze- se bagă mai mereu șmecherii. Groapa-șantier de pe Kiseleff s-a întors (pentru alegeri fusese astupată o lună sau două) așa că autobuzul City Tour înaintează greu, iar pe platforma descoperită înghiți praf și gaze cât un motociclist.

În absența unei strategii turistice are rost să bagi bani într-o ”atracție” care n-a funcționat nici prima dată?

În Budapesta, oraș pe care îl mai încurcă anglofonii cu Bucureștiul (Bucharest/Budapest), un bilet valabil o zi costă 35 de euro, dar include și o plimbare (ghidul îi spune croazieră) de 30 de minute pe Dunăre. Autobuzele supraetajate din capitala Ungariei aparțin unei companii private, care scoate profit și la Paris, Londra, Dublin, Hong Kong și în celelalte destinații turistice unde operează.

