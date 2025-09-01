Data publicării:

Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

Autor: Val Vâlcu | Categorie: Stiri
foto DCNews
foto DCNews

București, luni, 1 septembrie 2025, seara, pe Kiseleff, înainte de semaforul din Piața Victoriei se face un mic ambuteiaj. La radioul mașinii, se aude cum premierul Bolojan își asumă una dintre răspunderile Guvernului.

Autobuzul turistic supraetajat care circulă prin oraș, după o pauză de peste 5 ani, are la bord... patru călători. Nimeni n-a coborât la Muzeul Țăranului, probabil cei patru fac turul complet și nu profită de sistemul hop-on, hop-off. De altfel, nici nu au de ce să coboare: ultimul vizitator intră la muzeele din București la ora 17.

Un bilet pentru adulți costă 70 de lei (14 euro), pentru copii prețul e la jumătate. Cei patru-nu îmi dau seama de vârstele copiilor- or fi plătit în jur de două sute de lei. Restul, că trebuie să coste ceva mai mult o plimbare cu autobuzul de două etaje, îl acoperă STB-ul, adică municipalitatea, adică bucureștenii. 

Nu ar fi mai ieftin să-i plimbe pe turiști cu taxiul? Oricum, pe prima bandă-chipurile, banda pentru autobuze- se bagă mai mereu șmecherii. Groapa-șantier de pe Kiseleff s-a întors (pentru alegeri fusese astupată o lună sau două) așa că autobuzul City Tour înaintează greu, iar pe platforma descoperită înghiți praf și gaze cât un motociclist.

În absența unei strategii turistice are rost să bagi bani într-o ”atracție” care n-a funcționat nici prima dată?

În Budapesta, oraș pe care îl mai încurcă anglofonii cu Bucureștiul (Bucharest/Budapest),  un bilet valabil o zi costă 35 de euro, dar include și o plimbare (ghidul îi spune croazieră) de 30 de minute pe Dunăre. Autobuzele supraetajate din capitala Ungariei aparțin unei companii private, care scoate profit și la Paris, Londra, Dublin, Hong Kong și în celelalte destinații turistice unde operează.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
01 sep 2025, 22:03
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
01 sep 2025, 22:04
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
01 sep 2025, 20:57
Horoscop 2 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
01 sep 2025, 19:35
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Accident grav în Prahova, cu doi minori răniți. Este așteptat elicopterul SMURD
01 sep 2025, 19:02
ParintiSiPitici.ro
Școala începe sau nu pe 8 septembrie? Daniel David, MESAJ IMPORTANT pentru părinţi şi profesori
01 sep 2025, 17:52
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Marian Vanghelie, ordin de protecție după ce și-a amenințat fosta soție și pe mama acesteia
01 sep 2025, 19:18
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
Incendiu de proporții în vestul Turciei. Locuitorii fug din calea flăcărilor - VIDEO
01 sep 2025, 17:49
CSM îi face iresponsabili pe guvernanți și susține că vor să distragă atenția de la problemele economice
01 sep 2025, 17:19
Captură spectaculoasă: Bijuterii de 10 milioane de euro ascunse…în lenjerie! Bărbat arestat la Paris
01 sep 2025, 17:48
Un băiețel de 1 an și 8 luni, înecat în timpul unei plimbări cu grădinița
01 sep 2025, 16:40
Lovitură pentru cetățenii afgani. Ar putea avea interdicție în Germania, a decis o instanță
01 sep 2025, 16:45
Mădălin, băiatul de 11 ani din Sălaj dispărut de acasă, căutat cu elicopterul și câini de urmă. Au fost emise și mesaje RO-ALERT
01 sep 2025, 16:49
Putin va pleca din Tianjin spre Beijing cu mașina. Între timp, Kremlinul se laudă că președintele rus a comunicat cu mulți lideri străini
01 sep 2025, 17:27
Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO
01 sep 2025, 16:57
S-au întors în România după 22 de ani în străinătate dar au rezistat doar 10 luni
01 sep 2025, 16:19
Israelul avertizat de Germania cu privire la eventuala preluare a controlului total asupra Fâșiei Gaza 
01 sep 2025, 16:03
Scandal pe ruta Bruxelles–București: Pasager beat, încătușat pe aeroport și amendat cu 4.000 de lei
01 sep 2025, 15:43
Pasagerii unui avion Virgin au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle după ce toaletele s-au înfundat. O femeie, umilită după ce nu s-a mai putut abține
01 sep 2025, 15:54
SCO lansează o Bancă de Dezvoltare și își extinde „familia” la 27 de membri
01 sep 2025, 15:30
Noua schemă de fraudă care îți poate goli contul. Cum se prezintă atacatorii
01 sep 2025, 15:29
Încă un muncitor străin, bătut de un român la Cluj: Victima e în comă
01 sep 2025, 15:17
La ce trebuie să fiți atenți atunci când schimbați valută?
01 sep 2025, 15:00
Navigarea urgențelor financiare în era digitală
01 sep 2025, 15:11
Tot ce trebuie să știi despre sforăit și cum scapi de el
01 sep 2025, 14:56
Papa Leon continuă moștenirea Papei Francisc. Cu cine s-a întâlnit
01 sep 2025, 15:35
Profesoara Mariana Badea, interviu special la DC Edu. Cum vorbesc și cum scriu noile generații? / video
01 sep 2025, 14:28
Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță
01 sep 2025, 15:23
Victor Negrescu cere României o voce fermă la Bruxelles: „Trebuie să solicităm cinci lucruri esențiale”
01 sep 2025, 14:07
Curs valutar BNR 1 septembrie 2025. Câți lei costă azi un euro
01 sep 2025, 13:50
Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe preşedintele PPE, Manfred Weber. Despre ce au discutat
01 sep 2025, 13:43
Cum a fost sabotată, în stil rusesc, aterizarea Ursulei von der Leyen în Bulgaria. Piloții au folosit hărți manuale
01 sep 2025, 13:35
Renault a numit un nou director la Dacia. Cine e Katrin Adt
01 sep 2025, 13:15
Exercițiul care te scapă de grăsimea de pe brațe. Ce trebuie să faci
01 sep 2025, 14:14
Școala Românească din Haga – unde identitatea românească prinde rădăcini în diaspora
01 sep 2025, 13:02
Escrocherie pe Booking: au plătit vila de vis, dar au găsit o casă de vânzare
01 sep 2025, 13:27
AFM lansează în septembrie mult așteptatul Program Rabla pentru persoane fizice 
01 sep 2025, 12:26
Sectorul 4 rămâne fără apă caldă. Ce blocuri din capitală sunt afectate
01 sep 2025, 12:28
Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului
01 sep 2025, 12:22
Vitamina D, secretul tinereții fără bătrânețe? Un studiu revoluționar ar putea schimba totul
01 sep 2025, 12:17
Profesorii merg la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Protest istoric pe 8 septembrie 2025, la Cotroceni și Guvern
01 sep 2025, 11:37
Liviu Vârciu și soția sa, Anda, au avut parte de emoții mari în aeroport după vacanța din Amsterdam
01 sep 2025, 11:31
Kim Jong Un inspectează o nouă linie de producție a rachetelor
01 sep 2025, 11:24
Ursula von der Leyen, în România. Chirieac explică miza Constanței
01 sep 2025, 11:04
Donald Trump rupe tăcerea după zvonurile despre „moartea” sa
01 sep 2025, 11:01
Modi și Putin, așa cum nu i-ai mai văzut: India și Rusia, unite umăr la umăr chiar și în momente dificile / foto în articol
01 sep 2025, 10:37
Prăbușirea oricărui guvern din zona euro ar fi „îngrijorătoare”, avertizează președinta BCE
01 sep 2025, 10:38
Trupa Fifth Harmony s-a reunit după 7 ani în timpul concertului Jonas Brothers din Dallas
01 sep 2025, 10:36
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Kinetoterapie copii | Ghiozdane, ecrane, posturi greșite: Dragoș-Cristian Bogdan, la Părinți Prezenți / VIDEO
acum 12 minute
Proiectul reformei pensiilor speciale: Premierul și ministru Justiției resping ideea unui atac la adresa magistraților
acum 12 minute
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
acum 38 de minute
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
acum 57 de minute
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
acum 1 ora 15 minute
Cine conduce Camera Deputaților: Avocatele secretare. Nume noi, din Cluj și Oradea. La chestori, a rămas Mărgărit. Cine completează lista
acum 1 ora 19 minute
O hartă filmată în spatele lui Valeri Gherasimov dezvăluie ambițiile Rusiei: Următoarele ținte către granițele României
acum 1 ora 33 minute
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
Cele mai citite știri
pe 31 August 2025
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
acum 3 ore 37 minute
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 31 August 2025
Îți lași încărcătorul în priză? Dar becul aprins? Nu o s-o mai faci de acum / video
pe 31 August 2025
Meditațiile, în vizorul Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat: Generează inegalități între elevi
pe 31 August 2025
Gestul făcut de Putin la fotografia de grup de la summitul de la Tianjin / video
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel