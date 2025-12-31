€ 5.0985
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile! Ce se face pe 1 ianuarie
Data publicării: 21:16 31 Dec 2025

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Vasile! Ce se face pe 1 ianuarie
Autor: Dana Mihai

Biserica - Freepik Biserica - Freepik
 

Sfântul Vasile este sărbătorit pe 1 ianuarie și marchează începutul Anului Nou.

În multe zone din țară copiii și tinerii merg cu Plugușorul, rostind urări pentru un an mai bogat și roditor. Sunetul clopoțeilor și al biciului are rolul de a alunga spiritele rele.

Superstiții de 1 ianuarie/Sf. Vasile

Se spune că este bine ca în ziua de 1 ianuarie să ai bani în buzunar, iar prima persoană care îți calcă pragul casei să fie bărbat, se zice că îți aduce mult noroc.

Nu e bine să arunci absolut nimic din casa pe 1 ianuarie, ca să nu arunci "norocul".

Nu trebuie săspeli deloc, să nu se spele "norocul" și nu este bine să te cerți pe 1 ianuarie, pentru a putea evita conflictele tot anul. Se mai spune că dacă de Sfântul Vasile vremea o să fie bună, anul o să fie roditor.

Citește și: Tradiția de Revelion despre care nu vorbește nimeni, dar îți poate schimba anul. Puțini știu asta

Sfântul Vasile este recunoscut că alungă spiritele rele din casele oamenilor, așa că cine doarme mult în ziua de 1 ianuarie, o să fie leneș tot anul.

Tradiții de 1 ianuarie/Sf. Vasile

De Sfântul Vasile, românii obișnuiesc să aibă o masă îmbelșugată, pentru ca anul să fie prosper.  Se spune că cine mănâncă bine în această zi va avea parte de un an plin.

În multe zone, copiii și tinerii merg cu Plugușorul sau cu Sorcova, urând sănătate, noroc și belșug. Lovitul simbolic cu sorcova este asociat cu vigoarea și viața lungă.

În unele regiuni se practică „semănatul”, copiii aruncă boabe de grâu, porumb sau orez prin casă, rostind urări pentru recolte bogate și noroc.

